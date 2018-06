Drie WK-medailles in een gezin: Vlaamse moeder én dochters palmen podium WK katapultschieten in Charlotte Degezelle

26 juni 2018

16u44 0 Time-out Met één gezin zowel goud, zilver als brons binnenhalen op een wereldkampioenschap. Het lijkt onmogelijk maar het is exact wat het gezin Pleysier-Degryse uit het West-Vlaamse Hooglede afgelopen weekend deed.

Op het wereldkampioenschap katapultschieten in het Italiaanse Gualdo Tadino ging dochter Taylor Pleysier (12) in de categorie meisjes – 15 jaar aan de haal met de wereldtitel. Haar zusje Gibsy (8) won in dezelfde categorie bron en mama Kelly Degryse (35) pakte zilver bij de dames.

Taylor ontdekte het katapultschieten 2,5 jaar geleden en rijft sindsdien de ene titel na de andere bijeen. Haar mama en zus zijn beiden amper twee maand actief in de sport. Sinds kort hebben ze in Roeselare ook hun eigen katapultclub: Gamekeeper Proshot Team Roeselare.