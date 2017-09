Dortmund-doelman haalt vreemde capriolen uit voor zijn vaste ritueel (en daar maakt zijn club deze compilatie van) MH

19u07

Bron: ANP 1 rv

Veel voetballers hebben een vast ritueel voor elke wedstrijd. Laurent Blanc moest voor elk duel van Frankrijk het kale hoofd van Fabien Barthez kussen, Bastian Schweinsteiger komt altijd als laatste het veld op. Bij Borussia Dortmund kan keeper Roman Bürki het niet laten om voor de aftrap bij de middenstip de bal even te voelen.



Soms moet Bürki netjes om de bal vragen bij een mascotte of de ref. Af en toe haalt hij rare capriolen uit om de bal te bemachtigen, zoals dat in onderstaande compilatie van Borussia Dortmund te zien is.

¿¿ @RBuerki1 und sein Ritual vor jedem Spiel - einfach überragend! Mehr von unserem Keeper gibt's übrigens morgen Früh im Feiertagsmagazin! pic.twitter.com/Cb2ZNW3LqF — Borussia Dortmund (@BVB) 27 september 2017