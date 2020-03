Dom, dommer, domst: profvoetballer betuigt al huilend spijt na dronken rit in golfkarretje YP

27 maart 2020

07u38

Bron: Belga 0 #LISTEN Tim Payne extremely remorseful for Sydney shenaniganshttps://t.co/WgewbHi2b8 pic.twitter.com/7AZkPhBTxp Newstalk ZB(@ NewstalkZB) link Time-out De Nieuw-Zeelandse international Tim Payne heeft donderdag zijn excuses aangeboden nadat hij door de politie dronken vanachter het stuur van een golfkarretje werd geplukt.

Het incident deed zich maandagnacht voor in Sydney, waar Payne (links op de foto hierboven) met zijn team Wellington Phoenix verbleef in afwachting van een herneming van de A-League, de hoogste competitie met Australische en Nieuw-Zeelandse teams. Toen duidelijk werd dat er vanwege het coronavirus nog een hele tijd niet zal worden gevoetbald, besloot de ploeg dinsdag terug te keren naar Nieuw-Zeeland. Payne, een 26-jarige middenvelder, en zijn ploegmaat doelman Oliver Sail maakten van de laatste avond in Sydney gebruik om de bloemetjes buiten te zetten, hoewel ze geacht werden in quarantaine te blijven.

Ik heb enorm veel spijt en ben diep beschaamd. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden en voor wat er die avond is gebeurd. Kon ik het maar terugdraaien TIm Payne

Volgens lokale media werd het duo op zo’n 5 km van hun verblijfplaats tegengehouden door de politie terwijl ze in een golfkarretje zaten en testte Payne, die aan het stuur zat, positief. “Ik heb enorm veel spijt en ben diep beschaamd”, getuigde Payne in tranen op de Nieuw-Zeelandse radio. “Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden en voor wat er die avond is gebeurd. Kon ik het maar terugdraaien.”

De Australische bond en Wellington Phoenix lieten inmiddels weten een onderzoek op te starten. De twee voetballers riskeren een zware straf.