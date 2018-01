Dollende Ronaldo had niet zo'n fraaie opmerking over Messi in petto (en dat ontsnapte niet aan het oog van de camera) TLB

22 januari 2018

15u35

Bron: Marca 15 Time-out Lionel Messi of toch Cristiano Ronaldo, wie is op dit moment de beste voetballer ter wereld? Een kind dat afgelopen weekend samen met 'CR7' het veld van het Estadio Santiago Bernabeu mocht betreden voor de wedstrijd tegen Deportivo (Real won met 7-1, red.), leek het antwoord wel te kennen.

"Voor mij ben jij de beste ter wereld. En Messi is...", zei het kind, waarop Ronaldo aanvulde. "Slecht!" Ploegmaats Gareth Bale en Borja Mayoral konden het grapje van hun ploegmaat duidelijk wel smaken en de dollende Portugese superster stak zijn duim ook op naar de mascotte. Wat later scoorde Ronaldo twee keer tegen Deportivo, al hield hij aan zijn laatste goal wel een stevige hoofdwonde over.