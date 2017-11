Dolle vreugde: jaar na vliegtuigramp verzekert Chapecoense zich van het behoud in Braziliaanse eerste klasse Mike De Beck

16u18

Bron: Twitter 0 Twitter rv Time-out Goed een jaar geleden beleefde Chapecoense de meest zwarte periode in de geschiedenis van de Braziliaanse voetbalclub. Liefst 71 mensen kwamen om na een vliegtuigongeluk, maar vandaag is er licht aan het einde van de tunnel. De eersteklasser verzekerde zich gisteren van het behoud en dat werd dan ook stevig gevierd.

Na regen komt zonneschijn. Dat is zeker van toepassing op de Braziliaanse voetbalclub Chapecoense. Het team moest op zoek naar nagenoeg een volledig nieuwe ploeg nadat veel spelers het leven lieten in een vliegtuigramp. Drie spelers overleefden de zware ramp.

Chapecoense leek op weg naar de Braziliaanse tweede klasse, maar dat was buiten de wilskracht van de nieuwe ploeg gerekend. Gisteren verzekerde het geteisterde team zich dan toch van het behoud in de Braziliaanse eerste klasse. Na een 2-1-zege tegen Vitoria speelt Chapecoense ook volgend seizoen in eerste klasse. En dan kon er uiteraard een groot feestje af. Bekijk de beelden vanuit de kleedkamer hieronder.

E A COMEMORAÇÃO NÃO PODIA SER DIFERENTE!! 🏹⚽💚

Chapecoense garantida no Brasileirão Série A 2018!!

VAAAAAMOS, VAMOS CHAPEEEE!! #VamosChape #Brasileirao2017 pic.twitter.com/zVvFUnrThk Chapecoense(@ ChapecoenseReal) link

Meer over Chapecoense

sport

sportdiscipline

voetbal