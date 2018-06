Doelnet van 1-7-rammeling Brazilië te koop voor goede doel Redactie

Bron: Belga 0 Time-out Het net van één van de doelen van de halve finale van het WK 2014 tussen Brazilië en Duitsland zal verkocht worden ten voordele van enkele liefdadigheidsinstellingen. Dat meldt de firma die het stadion beheert. Vier jaar geleden leed de Seleçao zijn zwaarste WK-nederlaag ooit, de Duitsers wonnen met 1-7.

Het net wordt in 8.150 stukken geknipt en zal op internet verkocht worden aan minimum 71 euro per stuk, een knipoog naar de uitslag van de befaamde wedstrijd in het Mineirao-stadion in Belo Horizonte.

Het doel waarin de vijf eerste Duitse doelpunten werden gemaakt in de eerste helft en waarin Oscar de eerredder trapte, wordt trouwens deze week overgebracht naar Duitsland. Het zal worden tentoongesteld in een museum in Dortmund.

"Het idee is om het trauma dat iedereen liever zou vergeten om te zetten in iets positief", verklaarde initiatiefnemer Samuel Lloyd. Het initiatief, in samenwerking met het Duits consulaat in Belo Horizonte en de Duitse ngo Dahw, heeft vóór de verkoop van de stukjes doelnet al 100.000 euro opgebracht dankzij sponsors. In totaal hoopt men zeker 500.000 euro op te halen voor sociale projecten in Brazilië.

Dani Alves geopereerd aan rechterknie

De Braziliaanse rechtsachter Dani Alves, wél van de partij in 2014 als invaller maar er straks niet bij op het WK wegens een blessure aan de rechterknie, is vandaag onder het mes gegaan. Dat meldt zijn club Paris Saint-Germain.

De 35-jarige Alves liep op 8 mei in de Franse bekerfinale tegen Les Herbiers een scheur op in de voorste kruisband van zijn rechterknie. Daardoor moest hij een kruis maken over het WK in Rusland. Met 106 caps is Alves één van de meest ervaren spelers van de Seleçao, hij droeg ook verschillende keren de aanvoerdersband bij de nationale ploeg.