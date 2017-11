Doelman uit derde amateurklasse raakt ref met uittrap vanop 30 meter. En krijgt prompt rood Renzo Van Moortel

Johan De Grave, doelman van amateurclub Avanti Stekene, kreeg een wel héél bijzondere rode kaart.

Vergeet de traptechniek van Manuel Neuer of Thibaut Courtois, dé scherpschutter onder de doelmannen speelt in onze derde amateurklasse en luistert naar de naam Johan De Grave. De 38-jarige goalie van Avanti Stekene kreeg in de wedstrijd tegen Wervik van zondagmiddag wel een heel vreemde rode kaart. Luttele seconden voor affluiten, en bij een 3-1 achterstand, trapte de onfortuinlijke doelman de bal naar voren om een aanval te lanceren en raakte daarbij vanop dertig meter het hoofd van scheidsrechter Wuyts. Op aangeven van grensrechter Verberckmoes interpreteerde de ref dit als een vrijwillige trap in zijn richting en trok hij de rode kaart. "Nog nooit meegemaakt. Je moet al heel goed kunnen trappen om dat te kunnen. Ik vind dit ongehoord", klonk het bij Avanti-coach Rieno Van Oost.