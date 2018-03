Doelman maakt own goal zoals je ze zelden ziet en reageert dan alsof er niets gebeurd is MH

28 maart 2018

We hebben dit seizoen alweer heel wat knullige own goals de revue zien passeren. Ook bovenstaande vervoegt sinds gisteren dat lijstje. In de Ethiopische eerste afdeling zorgde de doelman van Welwalo Adigrat immers voor hét orgelpunt van de match. Wanneer hij een tegenaanval wil lanceren, gooit hij het leer prompt in eigen doel. Vervolgens reageert hij alsof er niets gebeurd is, maar dat staaltje acteerwerk haalt uiteraard niets uit.