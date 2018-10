Doelman die internetsensatie werd met "Oké ja"-interview scoort met fantastische omhaal MH

14 oktober 2018

17u29 0 Awel ja ja ja...Kevin Frans!! 🙌🏼🙌🏼💪🏼🤗🤩 2️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/i1mIoCyBIg KRC Gent(@ RacingGent) link

Dáár is Kevin Frans weer. De doelman werd in 2013 een internetsensatie na zijn befaamde "oké ja"-interview na het bekertreffen van Oudenaarde met Club Brugge. Vandaag liet de nog altijd maar 22-jarige Frans van zich horen met een sportief huzarenstukje. Het sluitstuk onder de lat bij KRC Gent -dat uitkomt in de tweede amateurliga- trok in blessuretijd mee ten aanval en scoorde met een fantastische omhaal. Goed voor de ultieme gelijkmaker tegen Olsa Brakel (2-2).

Het befaamde interview uit 2013: