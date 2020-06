Djokovic nodigt tenniscollega’s uit in volgepakte nachtclub en gaat volledig los GVS

16 juni 2020

12u22 0 Time-out Na de inspanning, de ontspanning. Voor het oog van duizenden fans stokte Novak Djokovic op z’n eigen Adria Tour in de halve finale, maar het feestje achteraf werd er niet minder op. Het nummer één zette met enkele andere tenniskleppers de bloemetjes buiten in de Servische hoofdstad Belgrado. Djokovic ging vollédig los, van social distancing was alweer geen sprake.

Novak Djokovic richtte een eigen Adria Tour op voor het goede doel. Het is een soort van minicircuit in de Balkanlanden, ook Kroatië en Bosnië komen binnenkort aan de beurt. Het officieuze tennistoernooi werd afgelopen weekend afgetrapt in Belgrado, de hoofdstad van Servië - het thuisland van de zeventienvoudige grandslamwinnaar.

In een toernooi waar de fans op elkaar geplakt zaten, geraakte Djokovic niet tot in de finale. Uiteindelijk won Dominic Thiem de eindstrijd van thuisspeler Filip Krajinovic. Achteraf stonden er nog heel wat festiviteiten op het programma, zoals een filmpje waarin de kindertijd van ‘Nole’ werd uitgelicht. Het zorgde voor tranen. “Ik speelde hier als kleine jongen, ik ben hier opgegroeid. Het filmpje was een emotioneel moment, maar het waren eerder vreugdetranen dan tranen van verdriet”, zei Djokovic. Ook tijdens dat eerbetoon was er van gezondheidsvoorschriften geen sprake. Knuffels, high fives, en samen op de foto: het kon allemaal. “Maar hier zijn de omstandigheden anders dan in pakweg de VS”, verdedigde Djokovic zich daarover.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hét feest moest dan nog losbarsten. Djokovic nodigde in de nacht van zondag op maandag zijn tenniskameraden uit voor een nachtje losgaan in de Servische hoofdstad. Onder meer Thiem, Zverev, Krajinovic, Dimitrov gingen daar op in en trokken hun dansschoenen aan. In een volgepakte Lafayette Club kwam de limbo aan bod, wat later danste het illustere gezelschap zonder T-shirt op het podium. Met een zangstonde onder pianobegeleiding waagde Djokovic zich ook aan een solo-optreden. De aanwezige fans keken hun ogen uit en genoten met volle teugen mee.

Nightlife in Belgrade with Djokovic, Thiem, Zverev, Dimitrov, Serbian players.. 😁🔥🥳

Video: @hotsportsrb pic.twitter.com/Rf3gURzHng THE JOKER(S) 🃏🇷🇸(@ NBASerbians) link

Het nachtje uit zwengelde de kritiek op het toernooi en de festiviteiten er rond alleen maar aan. Hoewel het land minder hard getroffen is door het coronavirus, wordt ook daar nog steeds aanbevolen om minstens één meter afstand te bewaren.

“Het was een perfect weekend”, vertelde winnaar Thiem na het evenement. “Hier waren topspelers en we speelden tegen elkaar in een groot decor.” De 26-jarige Oostenrijker schonk het prijzengeld aan een kinderziekenhuis in Wenen voor kankeronderzoek. Na het wilde feestje reisde Thiem volgens het Zwitserse Blick overigens met de privéjet van Djokovic naar Wenen om de som te overhandigen. Eerst werd Thiem wel getest op het coronavirus - het resultaat was negatief.

Lees ook:

Tennisster zet Djokovic op zijn plaats: “Makkelijk voor iemand die al 125 miljoen verdiende om te zeggen wat wij moeten doen”

Djokovic compleet gek verklaard na theorie over water, moeder Dijana: “Novak voelt zich een ‘uitverkorene’ van God”