Dit moet een van de meest onverwachte driepunters ooit zijn in het basketbal

04 maart 2020

Sensatie in het Amerikaanse basketbal. Niet in de NBA, wel het NCAA (National College Athletic Assocation), competitie op hogeschoolniveau. Nog geen minuut had Thomas Lee gespeeld voor Jackson State, tot hij tegen Arkansas-Pine Bluff toch even de court op mocht. Met een 72-46-stand waren de ‘Tigers’ toch al zeker van de zege. En wat deed de weinig mobiele Lee toen hij de bal toegeworpen kreeg? Juist: een driepunter los in de korf vanop grote afstand. De overweldigende reacties -een mix van ongeloof en jolijt- van ploegmaats en toeschouwers, zeggen voldoende.