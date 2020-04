Dit is wat een voetballer koopt wanneer hij wekelijks 450.000 euro opstrijkt: ploegmaat Lukaku naar Miami? ODBS

28 april 2020

06u08 0 Time Out Ook in coronatijden laat Alexis Sánchez (31) het geld rollen. Je zou voor minder, als je de geschiedenis ingaat als de voetballer in de Premier League met het hoogste loon ooit. De Chileen, die dit seizoen ook bij Inter nauwelijks aan de bak kwam, heeft zich een appartement gekocht in een ronduit geweldig complex op een exclusief strand in Miami. Ligt daar straks ook zijn sportieve toekomst?

Hij moet een van de grootste floptransfers zijn uit de geschiedenis van Manchester United en bij uitbreiding het (Engelse) voetbal. Zo niet de grootste. Toen Manchester United in de wintermercato van 2018 Sánchez wegkocht bij Arsenal (zijn contract liep er dat jaar af) betaalde het 34 miljoen euro voor de spits, maar deed vooral zijn loonbriefje stof opwaaien. Een basisloon van wekelijks 450.000 euro bruto, dat zelfs kan oplopen tot 560.000 euro. Die tweede som bleef United bespaard, want de Chileen lijkt na zijn overgang in niets nog op de bijwijlen geweldenaar die hij in het Emirates Stadium was. Amper 3 goals in die tweede seizoenshelft van 2018, 2 goals in alle competities het seizoen erop... Gebuisd en verguisd onder zowel Mourinho als Solskjaer. Ook een uitleenbeurt aan Inter brengt weinig soelaas. In Milaan, aan de zijde van Lukaku, sputtert de motor even hard met slechts één goaltje en niet al te veel speelminuten.

Dan maar scoren op het gebied van vastgoed, moet Sánchez denken. Volgens de voor Florida gespecialiseerde website ‘The Real Deal’ heeft hij 2,3 miljoen euro neergeteld voor eenheid 2604 van de Ritz-Carlton residentie, gelegen aan Sunny Isles Beach in de in Miami bekende Collins Avenue. Het torenhoog gebouw, 52 verdiepingen tellend en goed voor 212 appartementen waaronder vier penthouses, heeft een machtig zicht over de Atlantische Oceaan. De bewoners hebben er toegang tot een strandrestaurant, zwembad, fitness- en welnesscentrum en op het 33ste een privéclub. Wie Sánchez er tot zijn buren mag rekenen, is Lionel Messi. Zijn ex-ploegmaat van FC Barcelona, ‘s werelds topverdiener in het voetbal, heeft op datzelfde Sunny Isles Beach zijn flat in de Porsche Design Tower. Daarvoor legde Messi 5,7 miljoen neer. Meer dan het dubbele dus wat Sánchez betaalde: zelfs onder de absolute grootverdieners moet er verschil in rang en stand zijn.

Omdat de toekomst van Sánchez onzeker oogt, speculeren vooral de Italiaanse media over een potentiële transfer naar Inter Miami, de gloednieuwe club van David Beckham in de Major Soccer League. Nadat Sánchez, Chili’s all-time topschutter met 43 goals, enkele weken in quarantaine leefde in de Chileense hoofdstad Santiago, vertoeft hij sinds een goeie week opnieuw in Milaan. In afwachting van een mogelijke herstart van de Serie A, mogelijk op 2 juni. Veel toekomst heeft hij er niet, net zoals in Manchester waar zijn beruchte contract nog doorloopt tot 2022. Logischerwijs zijn de Mancunians hem liever kwijt dan rijk. Biedt hun iconische ex-speler een vluchtweg?

