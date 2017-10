Dit is de slechtste speler van FIFA 18 (en hij is eigenlijk niet eens een voetballer) Ruben Koenes

07u30 0 FC Erzgebirge Aue Tommy Käßemodel aan het werk voor FC Erzgebirge Aue. Time-out Wanneer het wereldberoemde (voetbal)computerspelletje FIFA uitkomt, is telkens een vraag die de gamers bezighoudt: wie wordt de beste speler van het spel én wie krijgt de laatste notering? Dat Cristiano Ronaldo met een score van 94 de hoogste notering heeft, weet u inmiddels wel. Maar wie is de slechtste voetballer? Het antwoord: Tommy Käßemodel.

Dat Käßemodel laag scoort is eigenlijk niet verwonderlijk, want hij blijkt niet eens een echte (prof)voetballer te zijn. Sterker nog: hij is gewoon de materiaalman van de Duitse tweedeklasser FC Erzgebirge Aue. De 29-jarige Duitser kreeg daarom 'slechts' een score van 46 op 100 van de makers van het computerspel.

Rest nog de vraag waarom Käßemodel dan überhaupt in het spel zit. De man speelde nooit een wedstrijd in het eerste elftal van Erzgebirge Aue, maar hij doorliep er wel meerdere jeugdreeksen. De Duitse bond hanteert een regel die zegt dat elke club minimaal vier spelers uit de eigen jeugdopleiding onder contract moet hebben. Aangezien de tweedeklasser nog een speler nodig had om aan deze eis te voldoen, werd besloten om Käßemodel een profcontract te geven.

Tot een optreden op het veld kwam het vooralsnog niet, maar Käßemodel is wél betrokken bij de selectie. Hij zorgt er voornamelijk voor dat de trainingskleding en andere benodigdheden altijd tiptop in orde zijn.