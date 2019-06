Dit doet Lukaku in zijn laatste vakantieweek: uitgaan tot de vroege uurtjes en Amerikanen gek dribbelen ODBS/KTH

24 juni 2019

16u26 0 Time-Out Nog een weekje vakantie heeft Lukaku, tot hij volgende week weer op training bij Manchester United verwacht wordt. Al is het nog maar zeer de vraag of hij daar straks ook de competitie start. In Los Angeles laat de Rode Duivel die transferperikelen duidelijk niet aan het hart komen.

Het is zijn favoriete vakantiebestemming. De Amerikaanse Westkust, daar waar de sterren uit de hiphop- en de rapwereld thuis zijn. Twee jaar geleden vertoefde hij er nog samen met Paul Pogba, toen zijn toptransfer van Everton naar Manchester United beklonken werd. Daar waar de paparazzi ook thuis zijn: toen Lukaku het voorbije weekend om half drie ‘s nachts de trendy 1Oak-club in Los Angeles verliet, werd hij gefotografeerd terwijl hij aan de babbel was met een “mysterieuze” vrouw, zoals dat luidt in de Britse tabloids. “Lukaku, in zwarte sweater en jeans, leek zich na sluitingstijd van de club bijzonder goed te voelen in het bijzijn van een “ravissante” zwartharige vrouw. Er werd veel gelachen en gedold.” En ook: “de voetballer en zijn entourage hadden een Lamborghini suv, Ferrari en Range Rover naast elkaar geparkeerd net buiten de club.”

Lukaku (26) maakt er een zaak van zijn privé-leven zo geheim mogelijk te houden. Alleen enkele relaties, zoals met de Afrikaans-Antwerpse Julie Vandenweghe of de Nederlandse Sarah Mens, kwamen al aan het licht. Ook de reden waarom Lukaku goals geregeld viert met een duim in de mond, is een mysterie.

Naast nachtelijk vertier staat LA ook garant voor sportief plezier. Basketten op vele courts, of een partijtje voetbal. De sportfreak in hem kan er zijn hart opluchten. Al ondervindt hij in het voetbal wel bijzonder weinig tegenstand. In een partijtje 9 tegen 9 pakt Romelu de bal af om dan iedereen voorbij te dribbelen, inclusief de doelman (zie video hierboven).

In Californië amuseerde hij zich ook al met Memphis Depay, de Nederlandse aanvaller die Man United verliet voor Lyon. Of chilt hij wat op het strand. Grappig: op een post waarin Lukaku zich afvraagt welke nummers hij allemaal op zijn playlist moet zetten, antwoordt zijn manager Federico Pastorello of hij wel zijn berichten via WhatsApp ziet. Het antwoord van Lukaku: “Jij bent de enige die op mijn telefoon een ‘special alert’ heeft.”

Het is voor Lukaku immers vooral wachten op een akkoord tussen Manchester United en Inter, nadat de spits voor zichzelf al uitgemaakt heeft Old Trafford te verlaten voor de Serie A. Lukaku was onder Solskjaer geen eerste keus meer en hoopt onder Antonio Conte te kunnen werken. Een flirt die een openlijke vraag werd na de interland tegen Schotland, waarin hij opnieuw twee keer scoorde en zijn teller op 48 interlandgoals zetten. Toen zei Lukaku: “Het is een goeie zaak dat Antonio Conte naar Inter is. In mijn ogen is hij de beste trainer ter wereld. In het verleden (in 2014, red.) stond ik dicht bij Juventus, maar ik voelde dat er iets niet pluis was. Twee dagen later was Conte er weg. Ik dank God dat ik toen niet gegaan ben. Ik ben een grote fan van de Serie A. Mijn naasten weten dat ik ooit in de Italiaanse en Engelse competitie wil spelen. Ik hou van Italië. Cristiano Ronaldo is er al geland, Maurizio Sarri wordt de nieuwe trainer van Juventus, Carlo Ancelotti zit bij Napoli: het wordt een uitdagend seizoen.”

Alleen Lukaku’s prijskaartje is een struikelblok. United kocht Lukaku voor 85 miljoen euro en is niet van plan de spits met verlies te laten gaan. Inter is voorlopig niet bereid zo ver te gaan. Met onderzoekers van de Financial Fair-Play hijgend in de nek bekijkt de club aandachtig alle mogelijke scenario’s. Zelfs een verhuur met verplichte optie tot aankoop is al de revue gepasseerd. Mauro Icardi, het woelwater vertegenwoordigd door zijn excentrieke vrouw Wanda, compliceert een deal. De tweede club uit Milaan had gehoopt hem elders te kunnen slijten voor tientallen miljoenen, in eerste instantie aan Juventus, maar verlossende telefoontjes blijven voorlopig uit. De Argentijn heeft de sleutel in handen. Bij United willen ze niet weten van een ruil met Icardi - daar hebben ze andere kneedbaardere targets op het oog. Topverdediger in spe Milan Skriniar willen ze bij Inter dan weer niet in de deal betrekken.

