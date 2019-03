Dieven dringen binnen bij nieuwe coach Youri Tielemans, maar “scoren ongelofelijke owngoal met selfie tijdens inbraak” DMM

09 maart 2019

10u06

Bron: The Sun 0 Time-out Een geluk bij een ongeluk voor Brendan Rodgers. De kersverse coach van Youri Tielemans bij Leicester City kreeg enkele dagen geleden dieven over de vloer, maar die lieten wel heel opvallende sporen na. Vooral hun selfie bij Rodgers’ huwelijksfoto is dankbaar materiaal voor de speurders.

De Britse tabloidpers spreekt van een owngoal, want dat is wat de dieven in kwestie deden met hun selfie bij de huwelijksfoto van Brendan Rodgers. De foto die genomen werd bij de inbraak in het huis van de voormalige Liverpool-coach ging de voorbije dagen viraal. Volgens Scotland Yard zal dat de zoektocht naar de dieven zeker helpen. De autoriteiten hebben intussen enkele specialisten in gezichtsherkenning op de foto gezet. “De foto kan het onderzoek in een nieuwe richting duwen en ons leiden naar de inbrekers”, vertelt een bron aan ‘The Sun’.

Brendan Rodgers 'burglar' takes selfie outside football boss's home https://t.co/6zlqaWLLbh pic.twitter.com/3CzhKAzj57 Daily Mirror(@ DailyMirror) link

“De politie zal dit snel willen oplossen om de gemoedsrust bij de mensen te herstellen. Iedereen die informatie kan brengen, kan contact opnemen met de politie. Het onderzoek is lopende”, klinkt het. David Videcette, een ex-dedective van Scotland Yard, pakte dan weer uit met een wel heel goed gemikte metafoor. “Dit is een ongelofelijke own-goal van de dief in kwestie. De selfie is nu overal in omloop, ik ben er vrij zeker van dat er iemand naar voor zal komen met informatie. Dat zal dan ofwel een agent zijn die al met de dief te maken heeft gehad of iemand die de inbreker kent. Eens de man gearresteerd wordt, is het makkelijk om hem als schuldige te identificeren. Er bestaat technologie om de ogen van de man op de foto met die van een verdachte te vergelijken.”

Rodgers (46) was zelf niet thuis op het ogenblik van de inbraak. De Schot verblijft sinds enkele dagen in Leicester. Hij ruilde deze week immers het trainerschap bij Celtic Glasgow in voor een avontuur bij de Engelse kampioen van 2016. Rodgers’ vrouw en stiefdochter waren wel nog aanwezig toen woensdagnacht in het huis in Glasgow werd ingebroken. Naar verluidt verstopten ze zich voor de dieven in één van de badkamers. Ze probeerden Rodgers zelf te bellen, maar hij lag te slapen. Een alarmknop in het huis joeg de dieven uiteindelijk weg. Volgens de berichten gingen de dieven wel aan de haal met enkele eremedailles die Rodgers in zijn carrière als coach bij Celtic binnen haalde.

Brendan Rodgers burglar takes selfie in front of his house https://t.co/ahA96Fhndo pic.twitter.com/xcBF9yNkDX The Sun Football ⚽(@ TheSunFootball) link