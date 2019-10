Diego Maradona krijgt van tegenstander een troon om te coachen, Argentijnen zetten er een ‘Diegocam’ op DMM

30 oktober 2019

15u34 0 Time-out Er is maar één god in Argentinië en die luistert naar de naam van Diego Armando Maradona. De ex-voetballer - tegenwoordig aan de slag als coach van Gimnasia - kreeg van tegenstander Newell’s Old Boys zo maar even een troon om op te zitten.

Je zal maar voetballer zijn bij Gimnasia. De Argentijnse eersteklasser kampeert in de kelder van het klassement, maar heeft sinds de komst van Diego Maradona begin september nooit hoger gescoord qua populariteit. De 59-jarige voetballegende wordt zelfs door z’n tegenstanders op handen gedragen. Zo ook door Newell’s Old Boys.

Al kwam dat natuurlijk niet uit het niets. Maradona speelde in de nadagen van zijn carrière ooit één seizoen voor Newell’s Old Boys. Veel verder dan vijf wedstrijden kwam hij niet, maar dat waren de fans en de club niet vergeten. Een grote schare supporters van Newell’s Old Boys kwam Maradona één dag voor de wedstrijd al groeten en toezingen bij z’n hotel.

De club zelf ging op matchdag nog een stap verder. In plaats van Maradona een plaats op de trainersbank toe te wijzen, plantte Newell’s Old Boys doodleuk een troon voor de dug-out. Zo kon Maradona als een koning de match volgen en z’n team van instructies voorzien. Leuk detail: op de troon was het woord ‘Dios’ ingewerkt.

Als klap op de vuurpijl werd Maradona ook de hele wedstrijd live vanop z’n troon gevolgd. De Argentijnen doopten het gebeuren prompt tot Diegocam. En de match zelf? Maradona’s team won verrassend met zware 0-4-cijfers van de Old Boys. Gimnasia heeft zo z'n tweede zege van het seizoen te pakken. Bovendien is de ploeg nu hekkensluiter af.