Die keer dat Mike Tyson Michael Jordan net niet in elkaar sloeg: "Ik weet dat je wat hebt met mijn vrouw!"

12 mei 2020

10u18

Bron: Taming the Beast: The Untold Story of Mike Tyson 2 Time-out Ze gelden als een van de beste, zoniet de beste ooit in hun sporttak: Michael Jordan in het basketbal en Mike Tyson in het boksen. Maar vrienden zullen de twee allicht nooit worden, en daar speelt ene Robin Givens een sleutelrol in. Het relaas van een verjaardagsfeestje waarop Tyson Jordan net niet in elkaar sloeg.

Terwijl The Last Dance, de documentaire over de uiterst succesvolle basketbalcarrière van Michael Jordan bij de Chicago Bulls, hoge toppen scheert op Netflix, stoomt een messcherp ogende Mike Tyson zich op zijn 53ste klaar voor zijn comeback de ring. Twee sportlegendes opnieuw brandend actueel. Ziedaar waarom een pittige anekdote over de twee uit Taming the Beast: The Untold Story of Mike Tyson, een boek dat eind 2014 werd gepubliceerd, dezer dagen gretig wordt opgepikt - zo gaat dat in tijden van corona.



Rory Holloway, voormalig manager van Tyson en co-auteur van het boek, beschrijft de feiten die zich afspeelden eind jaren 80 op een verjaardagsfeestje van Richard Dent, toenmalig speler van de Chicago Bears in de NFL, in Chicago. Aan schoon volk geen gebrek: bokspromotor Don King en Mike Ditka, toen coach van de Bears, waren op post, maar ook Mike Tyson en Michael Jordan tekenden dus present. Tyson was op dat moment in een scheiding verwikkeld met zijn toenmalige vrouw Robin Givens. En laat die er nu, volgens Holloway althans, net een affaire hebben op nagehouden... met Michael Jordan.

Ik weet dat als Mike drinkt, zijn gevoelens naar boven komen. Ik zei dus tegen de ober dat hij zijn drank moest aanlengen met water, want ik zag de bui al hangen Rory Holloway

“Mike Tyson zat daar met zijn favoriete drankje, een Long Island Ice Tea. Ik weet dat als hij drinkt, zijn gevoelens naar boven komen. Ik zei dus tegen de ober dat hij Mikes drank moest aanlengen met water, want ik zag de bui al hangen”, aldus Holloway, waarna de bal ook effectief aan het rollen ging. “Vanaf de ene kant van de tafel begon Tyson naar Jordan te staren, om vervolgens ook te beginnen roepen: ‘Hé man, denk je dat ik dom ben? Ik weet dat je wat hebt met mijn vrouw’, brieste Tyson.”

Circus

“Jordan keek alsof hij een geest had gezien. ‘Ik weet dat jullie seks hebben gehad, geef het maar toe!’, ging Tyson nog verder. Het was duidelijk dat Jordan gewoon wilde opstaan en weggaan, hij wilde hier niks mee te maken hebben. Waarna het de beurt was aan Bears-coach Ditka om de volle laag te krijgen. ‘Man, denk je dat iemand bang voor je is, na al die racistische dingen die je uitkraamt?’, beet Tyson, waarna die zich tot organisator Dent richtte. ‘Ben je bang voor deze blanke man, Richard? Hij is niemand. Laat je hem zo praten?’”

“Het was echt een circus, die avond. Don King probeerde de boel te sussen door over wat anders te beginnen, terwijl ikzelf probeerde Mike te kalmeren. Hij vertelde iedereen dat hij Jordan in elkaar zou slaan. Jordan, zoals altijd goed gekleed, kon zich niet snel genoeg uit de voeten maken”, besloot Holloway.

