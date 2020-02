Didier Lamkel Zé wenst iedereen (op zijn manier) een gelukkige Valentijn YP

14 februari 2020

‘t Is vandaag Valentijnsdag en daar wordt bij Antwerp duidelijk wel wat aandacht aan besteed. Zo werd via de officiële kanalen van ‘The Great Old’ een video de wereld in gestuurd waarin onder meer aanvoerder Faris Haroun, Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani tonen hoe graag ze hun fans zien.

Didier Lamkel Zé ontbreekt in het filmpje, maar ook de knotsgekke Kameroener liet de dag van de liefde niet zomaar voorbij gaan. Zo stond er vandaag op zijn Instagramverhaal een foto waarop hij knuffelend te zien is met Genk-doelman Thomas Didillon na de wedstrijd van gisteravond. “Fijne Valentijn aan iedereen”, klonk het bij het beeld dat werd vergezeld door een bal en een hartje.

