Deze voormalige pornoster wil een carrière in de sportwereld en dat zal nu ook Tiger Woods geweten hebben

07u30

Bron: Out of Bounds 0 Rv/Photo news Links Mia Khalifa, rechts Tiger Woods. Time-out Tiger Woods kondigde eerder deze week aan dat hij aan het eind van het eind deelneemt aan zijn eigen 2017 Hero World Challenge in de Bahamas. Het wordt een comeback na maandenlang blessureleed, maar niet iedereen zit er blijkbaar op te wachten. Althans, toch Mia Khalifa niet.

De voormalige pornoster, die nu haar geluk wil beproeven als analiste in de sportwereld, wond er in de sportwebcast ‘Out of Bounds’ weinig doekjes om. “Tiger, het is gepasseerd. Hou de eer aan jezelf en zwaai af met waardigheid. Je hoeft niet terug te komen naar de sport. Ga gewoon net als onze president wat voor je plezier te spelen." Toen een van de andere gasten de rugblessure van de topgolfer ter sprake bracht, gooide Khalifa er nog achterna dat Woods “gewoon commentator moet gaan worden.”

De passage hieronder vanaf 7'

photo_news Tiger Woods.

Ook toen zijn terugkeer werd vergeleken met die van Serena Williams, die straks haar comeback maakt na een zwangerschap, was Khalifa keihard. Gevraagd naar wie het best zou terugkeren, zei ze: “Ik vind het erg dat je de twee in dezelfde categorie onderbrengt. Natuurlijk is dat Serena, ik voel me aangevallen in haar plaats. Ze komt terug uit zwangerschap, niet uit blessure. Hoe lang is het geleden dat Woods nog op niveau acteerde? ’t Is niet dat hij alleen maar enkele slechte dagen heeft gehad.”



De voormalige nummer een van de wereldranglijst, 41 intussen, ontsnapte enkele dagen terug nog aan een celstraf na roekeloos rijden. Als hij in zijn proeftijd het weer te bruin bakt, moet hij 90 dagen de cel in. Ook 20 uur gemeenschapsdienst zijn zijn deel.

Photo News