Deze Rolls Royce van 281.000 euro heeft Lukaku al een tijdje. Maar er miste duidelijk nog een (opvallende) finishing touch voor 'Big Rom'

Bron: Daily Mail 1 Getty/ Lukaku besliste om zijn Rolls Royce in een nieuw jasje te steken. Time-out Romelu Lukaku gooide in oktober hoge ogen toen hij in een zwart-witte Rolls Royce arriveerde voor een training met Manchester United. 281.000 euro had de wagen 'Big Rom' gekost, maar de Rode Duivel was duidelijk nog niet helemaal tevreden.

Lukaku begon met elf treffers in tien matchen furieus aan zijn avontuur in Manchester. Hij rechtvaardigde zijn hoge transferprijs en kreeg zelfs zijn eigen liedje op Old Trafford. Maar daarna volgde toch een iets moeilijkere periode. Het kanon van 'Big Rom' zweeg, de spits zag met Zlatan Ibrahimovic een te duchten concurrent terugkeren uit blessure en er was het tunnelgevecht na de (verloren) derby tegen Manchester City.

Lukaku is evenwel niet het type dat zijn hoofd snel laat hangen. De spits bleef hard werken, in de wetenschap dat het geluk ooit weer moest keren. En zo geschiedde ook. Na de veelbesproken 'Manchester Derby' scoorde het jeugdproduct van Anderlecht tegen Bournemouth en ex-club West Brom.

De kritiek verstomde dus weer en Lukaku besloot om zichzelf ook te belonen voor zijn twee goals. De spits liet zijn zwart-witte Rolls Royce immers in een nieuw jasje steken. De blitse bolide werd in rood-zwart gekleurd, de kleuren van Manchester United. Sarah Mens, Lukaku's Nederlandse vriendin, zat achter het stuur toen de foto's van de wagen werden gemaakt.

Zenpix Ltd Lukaku rijdt voortaan rond in een zwart-rode Rolls Royce.

Zenpix Ltd Zo zag de bolide er tot een tijdje geleden nog uit: zwart-wit.

Zenpix Ltd Lukaku's vriendin Sarah Mens zat achter het stuur op het moment dat de foto's werden gemaakt.

