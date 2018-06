Deze papegaai is felste supporter van Rode Duivels: "We Are Belgium" Klaas Danneel

23 juni 2018

11u00

Bron: VTM NIEUWS 208 Time-out De felste supporter van de Rode Duivels is een papegaai. Ricco is een tweejarige roodstaartpapegaai en roept de hele tijd "We Are Belgium" in de woonkamer.

Baasje en voetbalfan Olivier Van Damme uit Sint-Andries bij Brugge heeft er twee weken over gedaan om zijn papegaai de slagzin aan te leren. "Eerst zei hij alleen 'We Are', maar sinds drie dagen zegt hij er ook 'Belgium' bij", zegt Olivier. "Nu klinkt de hele tijd "We Are Belgium" door de woonkamer."

Luister zelf maar...