Deze man zal zege van Nibali nog wel even onthouden. Maar daar heeft de krachttoer van de 'Haai' op de Poggio weinig mee te maken Redactie

18 maart 2018

10u43

Bron: L'Equipe 0

Italië ontwaakt na de knappe zege van Vincenzo Nibali in Milaan-Sanremo. Maar in het geval van een toeschouwer die gisteren had postgevat in de straten van Sanremo, zal dat toch met een kater zijn. De reden? De man wilde de gisteren aanstormende 'Haai van Messina' filmen tijdens diens triomftocht, maar hij ging daarbij toch wat te onvoorzichtig te werk. De toeschouwer hing te fel over de nadarhekken, Nibali probeerde zijn arm nog te ontwijken, maar dat lukte niet. Resultaat: de smartphone maakte op stevige wijze kennis met het Italiaanse asfalt. Moge het een les zijn voor de man en bij uitbreiding voor iedereen die renners al in gevaar heeft gebracht om toch maar een mooi kiekje te kunnen schieten...