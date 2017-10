Deze Barça-youngster zaaide vernieling op het veld, zijn ploegmaats deden ook (bedenkelijke) duit in het zakje ernaast Yari Pinnewaert

FC Barcelona plaatste zich eerder deze week makkelijk voor de volgende ronde van de Copa del Rey door Murcia te verslaan (0-3). Echt wervelen deden de Catalanen niet tegen de derdeklasser, maar na de wedstrijd leek het wel alsof er een orkaan was gepasseerd in de kleedkamers. Drankbekers, lege flessen, fruitresten en nog meer van dat fraais: het bleef allemaal achter in de vestiaires.

Al was er wel ééntje dat wervelde...

Thomas Vermaelen, die voor het eerst sinds heel lang nog eens mocht opdraven bij de Blaugrana, was trouwens wel getuige van een topprestatie van José Manuel Arnaiz. De balvaardige jongeling (22) kwam deze zomer over van Real Valladolid voor 3,4 miljoen euro en hij bewees ook meteen dat prijskaartje waard te zijn. "Ik speel eigenlijk bij Barça B, maar als de coach me nodig heeft zal ik er staan", klonk het bij de jonge Spanjaard na de match en die kans blijkt niet eens zo gering. Ernesto Valverde zei namelijk dat Arnaiz "de ploeg kan helpen. Hij dribbelt en is scherp voor doel."

De twee onderstaande filmpjes bewijzen dat de coach wel weet waarover hij spreekt:

Hola soy Arnaiz y quiero estar en el primer equipo la próxima temporada pic.twitter.com/J7m33DMPHF Futbolismo⚽️(@ GiancarloFCB_) link

