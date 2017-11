Deze bal hoefde hij niet terug te hebben: Nederlandse topgolfer ziet hoe krokodil meespeelt in Zuid-Afrika Hans Op de Beeck

13u01 3 instagram joostluitenofficial Joost Luiten was er niet meteen tuk op zijn golfbal nog te recupereren.

De Nederlandse golfer Joost Luiten zal zijn trip naar Zuid-Afrika niet snel vergeten. Tijdens een training de dag voor de Nedbank Golf Challenge, een wedstrijd om de European Tour, in de Gary Player Country Club in Sun City sloeg hij een afzwaaier van formaat. Alleen belandde zijn bal niet in een bunker of enige vorm van wildgroei, wel onder de kaken van een enorme krokodil. Onnodig erbij te vertellen dat de 31-jarige Luiten het niet meteen een goed idee vond om de bal nog te recupereren. In de plaats daarvan pakte hij zijn gsm om er een video van te maken. Het is niet de eerste keer dat plaatselijke flora en fauna van zich doet spreken in de vermaarde Zuid-Afrikaanse golfclub. Ook apen of mangoesten spelen er al eens graag mee (zie onderste video).

