Deze Argentijnse keeper met komisch kroontje moet het hachje van Messi zien te redden GVS

26 juni 2018

19u09 18 Time-out Nadat Willy Caballero serieus in de fout ging, staat ene Franco Armani vanavond tussen de palen tegen Nigeria. Geen makkelijke klus, Argentinië staat immers op de rand van een WK-uitschakeling. Armani speelt in eigen land bij River Plate, en kreeg na het winnen van de Supercup in maart wel een héél eigenaardig cadeau.

Met enkele formidabele reddingen had Franco Armani enkele maanden geleden een bijzonder groot aandeel in de eerste Argentijnse Supercup van River Plate. De bekerwinnaar haalde het uitgerekend van landskampioen én aartsrivaal Boca Juniors. De talloze felicitaties waren dan ook meer dan terecht, maar de prijs die hij voor zijn titel 'man of the match' overhandigd kreeg, was zeer bizar.

Na het laatste fluitsignaal werd er immers doodleuk een kroon van Burger King op de kruin van Armani geplaatst. Het sluitstuk van River Plate kon er nog mee lachen, maar diep vanbinnen had hij wellicht om een mooiere beloning gehoopt.

"Dit is de meest ongepaste prijs die ik ook hebt gezien", schreef iemand op Twitter. "Je verricht dan de ene heldendaad na de andere, en het gevolg is dat je jezelf moet belachelijk maken met een Burger King-kroon", voegde een andere eraan toe. Straks ook de grote held? De geschenkjes zullen dan alvast van een ander kaliber zijn. U volgt de match HIER live!

River's Franco Armani was crowned, quite literally, Man of the Match by sponsors Burger King last night.



Modern football. pic.twitter.com/sDoVXxXqK0 Natter Football(@ NATTERFOOTBALL) link

BURGER KING ARMANI. pic.twitter.com/ZiHacsOlYS NFLPARATODOS(@ NFLPARATODOS) link

Hola @SampaoliOficial, te presento a Franco Armani, mejor arquero del continente. Y adiviná, es argentino. pic.twitter.com/qcw1sRdria Un verdolaga más.(@ unverdemas) link