Deze Argentijnse deerne leert je kennismaken met footvolley en toont waarom ze niet toevallig een vriendin van Ronaldinho is

Ooit al eens gehoord van de sport footvolley? Neen? Dan leert deze dame je maar al te graag kennismaken met de opmerkelijke sport. Natalia Guitler is ondertussen 28 jaar en laat zien dat ze aardig met een bal overweg kan. De Argentijnse woont tegenwoordig in het Braziliaanse Rio de Janeiro waar ze haar favoriete sport beoefent. In het footvolley strijden twee teams tegen elkaar en moet de bal zonder te botsen, net als in het volleybal, in drie tijden weer over het net gaan. Je kan er klaarblijkelijk ook de kost mee verdienen, ook al is dat relatief. Guitler is een professioneel beofenaar van footvolley, maar heeft ondertussen ook nog een baan in de bedrijfsadministratie. Ze pendelt dan ook tussen haar bureau en het zonovergoten strand Copacabana.

In de vele video's die ze op haar Instagram deelt, toont Guitler haar technische bagage. Iemand die ook al eens graag een potje footvolley afwerkt is de Braziliaanse ex-vedette van Barcelona Ronaldinho. Toevallig of niet, Ronaldinho en Natalia Guitler kennen elkaar en speelden zelfs al enkele keren een partij footvolley. Het is dezer dagen, in Zuid-Amerika is het momenteel volop zomer, de populairste sport op de vele en uitgebreide stranden die Brazilië rijk is.

" bem me quer, mar me quer " E eu também quero! . . . 🙏🏻🍀☀️🌊 Een foto die is geplaatst door null (@nataliaguitler) op 03 jan 2018 om 13:58 CET

Peace, love & light . Paz, amor e luz! . Pra todos nós 🙏🏻✨☘️ . . Feliz Natal ❣️ Een foto die is geplaatst door null (@nataliaguitler) op 24 dec 2017 om 17:28 CET