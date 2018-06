Denemarken - Frankrijk is absolute toppartij in ons WK der WAG's, spanning troef in slotduels van groep D Redactie

26 juni 2018

07u00 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll in dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag.

Groep C: Denemarken - Frankrijk

Een van de absolute topcontests uit de groepsfase is Katrine Friis, de Deense schone van Chelsea-verdediger Andreas Christensen, versus Charlotte Pirroni, de vriendin van Florian Thauvin en gewezen Miss Côte d'Azur. Beide WAG's hebben hun twee contests gewonnen en zitten in de achtste finales. Maar wie gaat er door als groepswinnares?

Katrine Friis:

Charlotte Pirroni:

Groep C: Australië - Peru

Zowel Nathalie Peacock, de vrouw van Mile Jedenak, als Thaisa Leal, de partner van de Peruviaanse spits Paolo Guerrero, trokken twee keer aan het kortste eind tegen zowel Pirroni als Friis. Wie haalt het in hun onderling duel?

Nathalie Peacock:

Thaisa Leal:

Groep D: IJsland - Kroatië

Alexandra Ivarsdottir, al enkele jaren de vrouw van Gylfi Sigurdsson, ging twee keer onderuit en hoopt de eer te redden tegen Izabel Andrijanic, de WAG van Mateo Kovacic. De Kroatische verloor van de Argentijnse Antonella Rocuzzo, maar won van Clarisse Julietté, die uitkomt voor Nigeria.

Alexandra Ivarsdottir:

Game day 🇮🇸⚽️💙 #aframisland #gs10 Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 jun 2018 om 12:24 CEST

Izabel Andrijanic:

Groep D: Nigeria - Argentinië

Net als Andrijanic telt ook Clarisse Julietté (23), een in Londen geboren model en blogster die een relatie heeft met de Nigeriaan Alex Iwobi, één zege en één nederlaag. Afwachten wat zij doet tegen Messi's WAG Antonella Roccuzzo en wie met de Argentijnse naar de achtste finale mag.

Clarisse Julietté:

Antonella Roccuzzo:

Feliz Cumple Amor ❤️ Te Amamos tanto!!! Gracias por hacerme la mujer mas feliz del mundo y por la familia que formamos que es nuestro mas grande TESORO❤️❤️❤️ Deseo que seas FELIZ hoy y SIEMPRE amor. #familiade5 Een foto die is geplaatst door null (@antoroccuzzo88) op 24 jun 2018 om 05:03 CEST