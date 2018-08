Dele Alli introduceert alweer nieuwe 'challenge', en die is nog tien keer moeilijker uit te voeren dan zijn vorige vreugdegebaar TLB

23 augustus 2018

22u02 0

't Was ook bij ons een hype: het vreugdegebaar dat Dele Alli maakte na zijn treffer tegen Newcastle. De middenvelder van Tottenham vormde met zijn vingers een ietwat aparte cirkel, waar hij vervolgens doorheen keek. Teamgenoten, fans of zelfs mensen die helemaal geen interesse hebben in voetbal: iedereen probeerde het gebaar te imiteren, maar zeker niet iedereen slaagde in dat opzet. Maar geen nood: Alli lanceerde al een nieuwe 'challenge'.Lukt het u deze keer wel?

