De zege smaakt nog altijd zoet: slachtoffer Materazzi vereeuwigt 'Zidane-kopstoot' op bijzondere plek Glenn Van Snick

13 februari 2018

09u21 0 Time-out De bikkelharde kopstoot van Zinédine Zidane. Een opzienbarend moment uit de finale van het WK 2006 dat in het geheugen van elke voetballiefhebber gegrift staat. En ook slachtoffer Marco Materazzi vergeet de controversiële fase liever niet, want de man heeft een wel heel bijzonder kunstwerk op een even opmerkelijke plaats pronken.

U herinnert het zich ongetwijfeld: 9 juli 2006, de finale van het wereldkampioenschap voetbal tussen grootmachten Frankrijk en Italië. Een strafschop van Zidane en een rake kopbal van Materazzi zorgen voor een 1-1-stand na negentig minuten gebikkel. Verlengingen dus, waarin uitgerekend de twee doelpuntenmakers alle aandacht volledig naar zich toe trekken.

Want wat er zich in minuut 110 op de grasmat afspeelt, is voer voor de geschiedenisboeken. Materazzi werpt na wat geduw en getrek enkele smadende woorden richting de afscheidnemende middenvelder - "ik beledigde zijn zus", gaf de Italiaan achteraf toe - waarop een ontstelde Zidane een spijkerharde kopstoot uitdeelt op de borst van de provocerende verdediger. Met een rood karton en tien collega's die nadien het onderspit moeten delven na de allesbeslissende penalty's, eindigt de huidige coach van Real Madrid zijn spelerscarrière in mineur.

Een smet op de prachtige loopbaan van Zidane, maar Materazzi geniet twaalf jaar later nog steeds na van de controversiële gebeurtenis. Op Instagram deelde hij immers een opmerkelijk en gigantisch kunstwerk dat op de gevel van zijn huis pronkt. De creatie laat weinig aan de verbeelding over: de zege smaakt nog altijd zoet, en dat zal iedereen geweten hebben. "Want hoewel mijn woorden richting Zidane niet echt slim waren, verdiende ik zo'n reactie niet. In Rome of Napels worden er nog veel ergere verwijten gemaakt", vertelde Materazzi eerder.

// LET IT SNOW // @lodolam @luisaviaroma @ilovetaboo @nike @jumpman23 @space23it Een foto die is geplaatst door null (@iomatrix23) op 09 feb 2018 om 13:05 CET