De wel erg innige kus van Lionel Messi en zijn Antonella die druk besproken wordt op sociale media

17 mei 2020

12u01 4 Time-out Lionel Messi gaat over de tongen. Deze keer niet omwille van een fantastische ingeving op het voetbalveld, wel door een wel erg zwoele kus met zijn Antonella in een muziekvideo die zich als een lopend vuurtje verspreidt.

Afgelopen donderdag gooide Residente, een Puerto Ricaanse rapper, de muziekvideo van zijn nieuwe nummer Antes Que el Mundo Se Acaba (wat vrij vertaald zoveel betekent als 'Voor de wereld vergaat’) op YouTube. In de clip is te zien hoe meer dan 100 koppels over de hele wereld wel heel innig met mekaar aan het zoenen gaan. En Residente wist heel wat bekend volk voor z'n kar te spannen. Zo passeren onder meer acteur Ben Affleck met vriendin Ana de Armas en zanger Ricky Martin met echtgenoot Jwan Yosef de revue, net als heel wat topsporters. Bokskampioen Canelo Álvarez met Fernando Gómez, Paulo Dybala met vriendin Oriana Sabatini, maar dus ook Lionel en Antonella Messi. ‘t Is vooral de bijdrage van dat laatste stel (te zien in onderstaande video vanaf 1'58") die uitvoerig besproken wordt op social media.

“Waarom filmen ze zoiets?”

Het fragment van de Argentijnse sterspeler van FC Barcelona en zijn jeugdliefde, beiden 32 jaar oud, is intussen in veelvoud terug te vinden op Twitter. “Waarom filmen ze zoiets?”, klinkt het bij de ene, terwijl een andere met lichte aandrang vraagt om te stoppen met het verkorte clipje te delen. Nog anderen maken zich dan weer zorgen dat een van de drie zoontjes van het stel, Thiago (7), Matteo (4) of Ciro (2), heeft dienst gedaan als cameraman, maar zelfs hier blijven de vergelijkingen met Cristiano Ronaldo niet uit. Zo oppert er nog iemand dat de Portugees en zijn partner Georgina Rodriguez er nu nog een schepje bovenop gaan doen. ‘t Is maar een greep uit de vele reacties op de online praatbarak Twitter. Residente zal het in elk geval niet aan zijn hart laten komen, want op drie dagen tijd werd zijn video al bijna negen miljoen keer bekeken.

Who filmed this Mateo or Thiago. I’m sick it’s like watching my own parents kiss I’m so disturbed Messi wtf pic.twitter.com/8r5mLTBSwE 𝕲𝖔𝖙𝖍 𝕼𝖚𝖊𝖊𝖓 ♛(@ SadVanandre) link

Can you stop posting that messi kiss video please pic.twitter.com/fDP9Ma5XPT 〽️(@ Ridd_ck) link

Cristiano gonna release a sex tape with Georgina now ffs pic.twitter.com/OkxguKo3r1 JB (New Account)(@ Goated10EN) link

Messi, die er zelf wellicht zijn slaap niet zal voor laten, mag trouwens stilaan weer aan competitievoetbal gaan denken. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid versoepelde gisteren namelijk de regels voor topsporters, waarmee de clubs in de eerste en tweede profliga de derde fase van het opstartprotocol ingaan. De vierde en laatste fase is volledige groepstraining, maar dat zal pas mogelijk zijn als het coronavirus verder is beteugeld in het land. Spelers mogen al wel een tijdje individueel trainen op de complexen van de clubs. Een hervatting van de voetbalwedstrijden komt daarmee weer een stap dichterbij in Spanje. Voorzitter Javier Tebas van La Liga sprak vorige week de hoop uit dat de Spaanse voetbalcompetitie mogelijk op 12 juni weer van start gaat.

