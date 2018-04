De wagen waarmee alle topvoetballers straks willen rondrijden: de Lamborghini Urus Hans Op de Beeck

17 april 2018

12u24

Bron: The Sun 3 Time-out Op de wenslijst van elke zichzelf respecterende internationale topvoetballer: de Lamborghini Urus, een SUV van 191.000 euro. Alleen moet er nog even gewacht worden.

Als de eerste 'super-SUV' ter wereld, zo zet Lamborghini zijn nieuwste model in de markt. De Urus belooft de plaats van een ruime gezinswagen te combineren met de motor en kenmerken van een echte sportwagen. In 3,6 seconden naar 100 kilometer per uur, maakt van de Urus een bijzonder energieke SUV. Het enige nadeel: Lamborghini heeft nog maar 1.000 exemplaren van de Urus geproduceerd en zij die hem nu willen, zullen moeten wachten tot volgend jaar om hem te hebben.

Volgens de Brit Richard Clark, die in Bournemouth een eigen showroom heeft met met sportwagens waarop de voetballers verlekkerd zijn, is de Urus nu al de nieuwste must-have onder de voetballers in de Premier League. "Ze vragen me allemaal naar de nieuwe Lamborghini", aldus Clark, die regelmatig levert aan Engelse spelers als Jack Wilshere, Danny Rose en Kyle Walker, in The Sun. "Vele topvoetballers settelen zich steeds vroeger en beginnen sneller aan kinderen, zodat ze logischerwijs meteen uitkijken naar grotere en meer comfortabele wagens. De Bentley Bentayga is bijzonder populair, Rolls-Royce komt dit jaar met hun SUV, maar de Lamborghini Urus is het neusje van de zalm. Je kan hem vergelijken met de Audi Q7, alleen de ophanging is dezelfde als die van de Bentley Bentayga. Hij ziet er geweldig 'out of the box' uit, om het zo te zeggen. Eigenlijk hoef je hem ook helemaal niet te modificeren, al zullen sommige voetballers dat ongetwijfeld wel doen."

Clark stelt dat de voetballers helemaal weg zullen zijn van de gadgets en het infotainment-systeem dat de Urus biedt: Apple CarPlay of Android Auto, een Bang & Olufsen geluidssysteem met 3D-geluid en 1.700 watt. "Maar er is de wachtlijst. Dit jaar slechts 1.000 exemplaren, in 2019 zullen dat er 3.500 zijn. Dat houdt de prijs natuurlijk hoog. Momenteel bouwt Lamborghini de Urus louter voor haar klanten. Vanaf dat er één voetballer op de training met deze wagen komt aanrijden, gaan ze verkocht zijn en gaat het snel gaan. Maar ze zullen dus nog even moeten wachten."

De 4.0-liter V8 twin-turbo motor is gekoppeld aan een automatische versnellingsbak met 8 versnellingen, met een systeem waarbij de vier wielen tegelijkertijd worden aangedreven. Er zijn ook verschillende rijstanden: Strada (straat), Sport, Corsa (track), Terra (modder), Sabbia (zand) en Neve (sneeuw). Al zal natuurlijk het design de voetballers overstag doen gaan. Naast de looks van een SUV, heeft de Urus de afwerking van de meer sportieve Aventador en de Countach. Voor het eerst sinds de LM002, die midden jaren '80 gebouwd is, betreedt Lamborghini opnieuw de markt van de SUV's.