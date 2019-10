De WAG-vete tussen mevrouw Rooney en mevrouw Vardy davert voort: “Praten met Coleen is als praten met een duif” ODBS/GVS

11 oktober 2019

13u53 0 Time-out Een nieuwe episode in de WAG-clash tussen Coleen Rooney (33) en Rebekah Vardy (37). Nadat de vrouw van Wayne Rooney de echtgenote van Jamie Vardy beschuldigde vals nieuws door te sluizen aan tabloid The Sun, slaat Rebekah terug met een interview bij The Daily Mail.

Engeland smult van de vete tussen Coleen Rooney en Rebekah Vardy. De wederhelft van Wayne Rooney - tegenwoordig spits bij het Amerikaanse DC United - bracht woensdag de bal aan het rollen. Coleen beschuldigde Rebekah ervan ‘fake news’ over haar privéleven te verkopen aan The Sun. Coleen vond het verbazend dat de Engelse tabloid zo veel intieme details kende, terwijl ze er nooit toestemming voor gaf. Een valstrik leidde haar in haar ogen naar de schuldige. Ze blokkeerde op Instagram iedereen die haar volgde, buiten Rebekah, en stuurde valse informatie de digitale wereld in. Wat bleek? Ook díe sluwe roddels stonden wat later in de krant. Voor Coleen was het duidelijk: de vrouw van Jamie Vardy, Engels international en bij Leicester City ploegmaat van Tielemans en Praet - is de klikspaan bij de pers. In een lijvige post op Twitter deelde ze die betichtingen met haar 1,3 miljoen volgers.

This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it...... pic.twitter.com/0YqJAoXuK1 Coleen Rooney(@ ColeenRoo) link

Duif

Rebekah reageerde op haar Instagram-pagina meteen op de beschuldigingen. “Ik kan niet geloven dat ik dit moet schrijven. Ik heb hoegenaamd geen idee waarom Coleen me beschuldigt, zeker niet nu ik zwanger ben”, stelde ze. “Ik moet nu de hulp zoeken van een advocaat en zeker nu ik zwanger ben, kan ik die stress missen als kiespijn. Neen, nog nooit heb ik iets over Coleen in de media gezegd, terwijl vele journalisten daar wel al achter vroegen. Waarom zou ik ook? Ik heb het geld echt niet nodig. Ik had je heel graag Coleen, maar nu heb je me echt kwaad gemaakt.”

In een interview met The Daily Mail gaat Rebekah dieper in op de commotie. “Na onze berichten op Instagram heb ik met Coleen gebeld”, onthult de 37-jarige Britse. “‘Wat heb je in vredesnaam gedaan?’, vroeg ik. Ze antwoordde dat ze mij niet met de vinger wees. ‘Maar je hebt mij wel publiekelijk vernederd. Iedereen haat mij nu’, repliceerde ik. Ik dacht dat ze een vriendin was, maar ze heeft mij verwoest.”

Een diepgaand telefoongesprek werd het niet. “Dat heeft geen zin”, aldus Rebekah. “Discussiëren met Coleen is even zinvol als discussiëren met een duif. Je kunt een duif proberen te overtuigen van je gelijk, maar uiteindelijk vliegt ze weg en kakt ze op je kop. Maar ik moet wel mijn verhaal doen, anders denken de mensen dat ik écht schuldig ben. Dit is helemaal geëscaleerd. Ik was eerst zinnens niet te reageren, maar het wordt zo extreem. Ik kreeg al doodsbedreigingen, mijn kinderen en mijn ongeboren kind moeten ook sterven. Dit is onaanvaardbaar. Ik ben een harde, maar dit doet me huilen. Ik kan niet uitleggen hoe verschrikkelijk dit allemaal is.”

Dronken

Rebekah gaf mee een expert in cyberbeveiliging ingehuurd te hebben om te achterhalen wie zich toegang heeft verschaft tot haar Instagram-account. “Want mijn Instagram is al dikwijls beheerd door onbekenden. Denk maar aan een pr- en reclamebureau met wie ik samenwerk. Ja, ik gaf mijn wachtwoord door aan die instanties. Ik dacht er op dat moment ook niet te hard over na. Maar het zwaarste blijft dat we zo’n goede vrienden waren. Ik stuurde haar toen Wayne gearresteerd werd na dronken rijden. En we gaven cadeaus toen onze kinderen werden geboren. Ik had nooit durven denken dat er zo’n kink in de kabel zou kunnen komen.”