De vroegste wissel ooit? Jonge Est wordt na 13 seconden (!) naar de kant gehaald XC

23 september 2020

09u35 1 Time-out Vreemd moment afgelopen zondag in de hoogste voetbalklasse in Estland. De 16-jarige Est Lauri Suup werd al na dertien seconden naar de kant gehaald. De vroegste wissel ooit?

Nomme Kalju FC speelde dit weekend in de Estse Premier League op het veld van Tallinna FCI Levadia. Na 13 seconden ging de bal over de zijlijn, waarna de uitploeg meteen een wissel doorvoerde. Middenvelder Lauri Suup moest plaats ruimen voor de Oekraïner Vladislav Khomutov. De 16-jarige Est was nochtans niet geblesseerd.

In Estland geldt de regel dat elke ploeg minstens twee spelers van eigen bodem in de basis moet laten starten. Nomme Kalju miste afgelopen zondag heel wat Estse spelers door het coronavirus, waardoor de club een bankzitter (Lauri) in de basis moest zetten. Die situatie werd dus met een handigheidje snel opgelost.