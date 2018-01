De vonken spatten er vanaf: Neymar papt weer aan met 22-jarig Braziliaans model Mike De Beck

Neymar heeft de draad weer opgepikt met Bruna Marquezine. De duurste voetballer ter wereld die afgelopen zomer Barcelona inruilde voor Paris Saint-Germain voor een bedrag van 222 miljoen euro, plaatste een foto op Instagram die weinig aan de verbeelding over laat. Op de foto geeft de Braziliaanse superster een innige kus aan Marquezine. Zes maanden geleden gingen de twee nog uit elkaar, maar nu lijkt alles weer koek en ei. De 22-jarige Marquezine verdient in eigen land de kost als model en verschijnt ook op het scherm in Braziliaanse telenovela's.

