De 'Vlo' wint het van de hond: Messi dribbelt zijn trouwe (en vooral gigantische) viervoeter helemaal zoek TLB en MDB

30 juli 2018

14u38 0

Je zal de hond van Lionel Messi maar zijn. Zelfs met zijn trouwe, en vooral gigantische, viervoeter heeft de 'Vlo' geen medelijden. In zijn tuin en onder goedkeurend oog van zijn vrouw Antonella Roccuzo - die de beelden deelde - en hun kinderen, dribbelde Messi zijn hond immers helemaal zoek. De sombrero's (een dribbel waarbij je de bal over je 'tegenstander' lift, red.) volgen elkaar in sneltempo op, waarop één van de kindjes prompt opmerkt dat "papa wel goed kan voetballen".

In de tussentijd zijn er ook beelden opgedoken van een hartelijke ontmoeting van de vijfvoudige winnaar van de Ballon d’Or met de zoon van Andres Guardado. De Mexicaanse speler van Real Betis ging met zijn zoontje Maximo naar de kleedkamer van Barcelona, waar Lionel Messi in de catacomben plots opdook. De tweejarige Maximo kon zijn geluk niet op wanneer hij oog in oog stond met de Argentijnse voetballer. Het was Sandra de la Vega, de vrouw van Guardado, die de video op haar Instagram zette. De clip dient voor een documentaire van Amazon, genaamd ‘Six Dreams’.

Andres Guardado stak eerder zijn bewondering voor Messi allerminst onder stoelen of banken. “Messi is een referentie in het voetbal. Voor mij is hij de beste in de geschiedenis en het is een eer dat ik aan mijn kleinkinderen kan vertellen dat ik in de tijd van Leo Messi leefde”, vertelde de Mexicaanse international nog voor het WK in Rusland. “Het is een van de beste dingen die het voetbal me gegeven heeft. Ik heb wel 20 foto’s samen met Messi en op geen enkele foto heb ik de bal…”

Porfin puedo subir el momento en el que #maximomuchachocabron conoció a #messi @andresgua18 @leomessi Esto es parte del documental #sixdreams de @amazon