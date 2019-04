De viering van Higuaín die Twitter in lichterlaaie zette YP

23 april 2019

07u59 0 Higuain resting his head on twin oranges while celebrating his goal..

A king, I stan#CHEBUR pic.twitter.com/HdsxkrHMmb GCFR Engr Damola(@ theDamorela) link

Gisteren geraakte Chelsea tegen Burnley niet verder dan een 2-2-gelijkspel, waardoor de kansen op Champions League-voetbal voor Eden Hazard & co nog wat verder geslonken zijn. Gonzalo Higuaín had er nochtans op heel erg fraaie wijze 2-1 van gemaakt, maar het is vooral de viering van de Argentijn die over de tongen gaat op sociale media. Nadat hij de bal via de onderkant van de lat in doel had geknald, dook hij in de grijpgrage armen van een vrouwelijke fan die achter het vijandige doel had plaatsgenomen. Tot groot jolijt dus van heel wat twitteraars...