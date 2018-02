De verrassende vriendschap tussen Lance Armstrong en de meest opgezochte pornoster: "Mia, voor jou heb ik bijzonder veel sympathie" Hans Op de Beeck

28 februari 2018

09u57 63 Time-out Eind maart komt hij naar ons land om de Ronde van Vlaanderen bij te wonen en er op de vooravond een optreden te geven, in zijn podcast 'The Forward' heeft Lance Armstrong een speciale gaste over de vloer gehad: de beruchte ex-pornoactrice Mia Khalifa. Daaruit blijkt dat de twee niet alleen behoorlijk wat gemeen hebben, maar ook goeie vrienden zijn.

't Is niet meteen een vriendschap die je zou verwachten: gevallen Tourheld Lance Armstrong (46) en Mia Khalifa (25), die op haar 21ste drie maanden aan de bak kwam als opvallende pornoactrice en wereldwijde (internet)bekendheid vergaarde. Waarna Khalifa een van de co-hosts werd van de controversiële YouTube-sportshow 'Out Of Bounds'. Maar daar geeft ze nu na amper twee maanden de brui aan om terug naar Austin te verhuizen, zo vertelt ze Armstrong. Feiten die Armstrong aanspreken: in deze aflevering van 'The Forward' is het thema "hoe we in het leven de dingen kapot maken", dixit Armstrong. "Of we zorgen daar zelf voor, of het leven doet dat voor ons. Waarna we een manier zoeken om terug een basis te vormen zodat we weer verder kunnen."

Maar de twee blijken wat meer gemeen te hebben dan dezelfde thuisstad en de fouten die ze in het leven gemaakt hebben. Tijdens de podcast, waarin het vooral gaat over de beslissing van Khalifa om zich aan porno te wagen, vertelt Armstrong dat hij en Khalifa al jaren bevriend zijn en dat ze het weekend ervoor zelfs komen eten is bij hem, in het bijzijn van zijn zoon en schoolkameraden. Zo zegt Armstrong, terwijl hij op zijn laptop 'Mia Khalifa' googelt: "Weet je waarom ik zoveel sympathie heb voor jou? In élk artikel over jou staat in de titel of inleiding het woord pornoster. Wanneer je dat met mij doet, zal je vooral het woord 'disgraced' (schandelijk, nvdr) lezen... Je hebt iets amper drie maanden gedaan, waarvan je hier nu toegeeft dat het een grote fout was, maar je bent gebrandmerkt en probeert jezelf nu te heruitvinden. "

New Forward is up with @miakhalifa Thank you Mia for talking about things publicly for the first time. And for schooling me on my lack of current sports athletes and personalities Forward! Link in bio. #theforward Een foto die is geplaatst door null (@lancearmstrong) op 26 feb 2018 om 18:00 CET

"Ik heb zelfs nog meer empathie voor jou situatie", vervolgt Armstrong. "Omdat er veel kinderen zijn die foto's met mij wilden en die gepost worden, alleen maar om van oudere ouders te horen dat het toch niet kan dat je je kind laten poseren met Lance Armstrong."

De in Libanon geboren Khalifa vertelde hoe ze tijdens haar laatste schooljaren 20 kilogram verloor, waarna haar borsten misvormd raakten en ze een borstvergroting liet uitvoeren. En hoe ze uiteindelijk in de pornowereld verzeild geraakte. "Ik deed het niet voor het geld, maar ik had gewoon zo'n laag zelfbeeld en was op zoek naar bevestiging. Op school en tijdens mijn hogere studies was ik een voorbeeldstudente. Ik feestte amper. Ik had alleen schrik dat mijn familie de beelden zou zien, dat zou mijn leven kapot maken. Maar ik dacht: 'er bestaat zoveel porno - toch niemand die mij gaat zien? 't Was nu ook niet iets waarmee ik te koop ging lopen. Achteraf bekeken was dat natuurlijk erg naïef... ik was 21 en een stom kind."

Niet veel later was ze de meest opgezochte actrice op de gespecialiseerde site 'Pornhub', onder andere omdat Khalifa in haar scènes geregeld acteerde met een hijab. Wat uiteindelijk leidde tot haar snelle exit, nadat ze zelfs doodsbedreigingen van IS kreeg. "Toen ik merkte dat ik snel populair werd, had ik zoiets van 'nee, dit kan niet, dit was niet de bedoeling'. Ik zocht gewoon een uitlaatklep en wou een beetje rebels doen."

Droomjob

Nu wil ze, net als Armstrong, haar leven heropbouwen in Austin. "Ik ben opnieuw naar hier verhuisd omdat ik het opgegeven heb om louter een normaal leven te leiden. Ik ga een andere weg inslaan, bewijzen dat ik ook in andere dingen succesvol kan zijn." Zo start ze met een eigen show op streamingplatform Twitch. "Ik wou weg uit Los Angeles. Ik had een droomjob met 'Out Of Bounds' maar toen ik besefte dat ik niet naar mijn eigen show zou kijken, ben ik ermee gestopt."