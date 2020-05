De verbluffende dagelijkse work-out van wonderboy Haaland waar zelfs de liefde voor moest wijken GVS

04 mei 2020

11u54 2 Time-out Hij weet wat hij wil en wat hij er voor moet doen. Erling Haaland (19) zou dagelijks 300 push-ups en 1.000 sit-ups uitvoeren om ‘s werelds beste te worden. Dat onthult Stanislav Macek, die als coach van de Slowaakse U18 een week mocht meekijken op training en zich de ogen uitkeek. Toestanden à la Cristiano Ronaldo, en dat merkte ook z’n intussen ex-vriendin.

40 goals in 33 matchen in het seizoen 2019/2020 - althans voorlopig, want de Bundesliga staat een stap dichter bij een heropstart - en de eerste tiener die tien treffers wist te maken in één Champions League-seizoen. Niemand die de Noorse wonderboy Erling Haaland nog niet kent. Een uniek talent, maar straffe cijfers die niet zomaar uit de lucht komen vallen. De spits van Borussia Dortmund doet er werkelijk alles aan om zijn lichaam van 1,94 meter in blakende conditie te houden. En dat gaat vrij ver, zo leren verklaringen van Stanislav Macek ons. De coach van de Slowaakse U18 mocht een weekje meelopen op de trainingen van Red Bull Salzburg, de vorige club van Haaland. Hij keek z'n ogen uit toen hij hem aan het werk zag.

Toen hij nog bij Salzburg speelde, kwam zijn Noorse vriendin hem bezoeken. Na een paar dagen vroeg Erling haar al om terug te keren. Hij kon zich niet concentreren Stanislav Macek

“Hij weet wat hij wil”, begint Macek zijn verhaal in een interview met het Spaanse AS. “Toen ik hem zag, was ik echt onder de indruk. Hij is een kind dat werkt als een volwassen professional. Hij weet héél goed waar hij naartoe wil. Hij zei tegen mij: ‘om je doel te bereiken moet je niet snel werken, wel hard werken.’ Dat doet hij continu.” En extreem zo blijkt. “Hij verzekerde mij dat hij dagelijks 300 push-ups en 1.000 sit-ups doet”, gaat Macek verder. “Maar zijn geweldige mentaliteit en hard werk lonen. Toen hij in Salzburg aankwam, kende niemand hem. Nu heeft hij alle aandacht.” Ook aandacht van de Europese topclubs, vooral Real Madrid lijkt geïnteresseerd. “Straks zien we hem bij de beste ploegen ter wereld, maar Real lijkt inderdaad op zijn lijf geschreven. De besten hebben altijd in Madrid gespeeld.”

Honger

De werkethiek van Haaland doet denken aan het trainings-en leefregime van Cristiano Ronaldo, waar zelfs al studies naar zijn gevoerd die in documentaires zijn uitgebracht. Zijn voorliefde voor de gymzaal is uniek. “Ik train waar en wanneer ik kan. Nog even wat buikspieren voor het slapengaan of meteen na het opstaan. Als je dat routineus doet, wordt dat een gewoonte”, vertelde Ronaldo eerder. Ook zíjn aantal sit-ups kwam overigens al ter sprake. Ooit ging het gerucht de ronde dat ‘CR7' er dagelijks 3.000 doet. Dat werd door de Portugees ontkend. “Ik doe er amper 1.000 per week”, lachte hij toen. “Ik heb wel wat andere dingen te doen dan sit-ups hoor.”

Hoe dan ook is Ronaldo een voorbeeld van Haaland qua arbeidsethos. “Als je in Cristiano zijn ogen kijkt, kan je aflezen dat het zijn dag wordt, dat hij de man zal zijn. Daar hou ik van. Je moet zó toegewijd zijn en zoveel honger hebben om erin te slagen de beste te worden”, vertelde Haaland enkele dagen geleden bij ESPN.

Geheime vriendinnen

Die ultieme droom heeft ook een keerzijde. Voor de liefde heeft Haaland geen tijd. Macek diepte bij AS een veelzeggende anekdote op. “Toen hij bij Salzburg speelde, had Erling een vriendin die in Noorwegen woonde. Er werd afgesproken dat ze hem in Oostenrijk kwam bezoeken. Na een paar dagen vroeg Erling haar al om terug te keren naar Noorwegen. Hij kon zich tijdens zijn oefeningen niet goed concentreren met haar in de buurt.”

De relatie was snel ten einde en sindsdien had hij geen behoefte aan een nieuwe vriendin. Zijn grote liefde is de bal. “Ik slaap met de wedstrijdbal in de matchen waarin ik een hattrick scoorde”, aldus Haaland. “Zij zijn mijn geheime vriendinnen.”

