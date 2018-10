De twee meest besproken vechtersbazen van het moment stonden op enkele meters van elkaar, en toch dwaalden heel wat blikken af naar deze ‘Million Dollar Baby’ TLB

04 oktober 2018

15u58

Bron: The Sun 0 Time-out Zijn vader probeert Conor Jack McGregor Junior. Terwijl papa Conor McGregor en diens tegenstander Khabib Nurmagomedov een open training en persconferentie hielden, kreeg ook de 1-jarige knaap veel bekijks. Zijn vader probeert zaterdagnacht de show te stelen, maar gisteren was het al de beurt aan

Terwijl 'The Notorious' de pers te woord stond in Las Vegas, dwaalden heel wat blikken af richting McGregor Jr. De jonge knaap verscheen plots ten tonele en deed dat in een opvallende outfit van het merk Dolce & Gabanna. De schoentjes en het broekje van McGregors zoontje kosten samen 431 euro, zo becijferde het Engelse medium The Sun. De sneakers kostten de Ierse MMA-legende 245 euro, de broek 186.

't Is dus duidelijk dat de jongste McGregor - eerder al omgedoopt tot 'Million Dollar Baby' - geen leven leidt als andere kinderen van zijn leeftijd. De oogappel van ‘Mystic Mac’ werd begin mei 2017 geboren en in zijn nog korte leven heeft McGregor Junior al flink wat zaken van zijn bucketlist kunnen schrappen.

In het zog van zijn vader reisde hij al nagenoeg de hele wereld rond in een privéjet, genoot hij van snoepreisjes op een adembenemend luxejacht of Ibiza en natuurlijk volgde hij vorig jaar ook de ‘Money Fight’ tussen zijn papa en Floyd Mayweather vanaf de eerste rij. Luxeleven.

Dat 'The Notorious' apetrots is op zijn eerste kind, verstopt de Ier helemaal niet. Op Instagram post de MMA-legende dan ook veel foto’s van zijn zoontje. En McGregor Jr. wordt dus ook stevig verwend. Zo kreeg hij van zijn papa onder meer een kinderversie van de Lamborghini Aventador. Anders dan de bolide van papa, kostte de miniatuurversie niet ruim 300.000 euro, maar ‘slechts’ 316 euro.

De McGregors geven dus duidelijk graag uit, maar gelukkig wordt er ook af en toe een stevige som op hun bankrekening gestort. Zo voorspelde de Ier dat hij ruim 56 miljoen euro zal overhouden aan zijn kamp tegen Khabib. Niet slecht, want ook aan de 'Money Fight' hield McGregor naar verluidt een cheque van ruim 82 miljoen euro over.

