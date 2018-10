De 'speler' van Juventus die nog nooit iemand gezien heeft in Turijn: hoe droom ziekelijke obsessie werd TLB

Dionisio Farid Fernandes droomde ervan om ooit voor de Italiaanse topclub Juventus te spelen. Maar toen bleek dat die droom nooit in vervulling zou gaan, werd het een ziekelijke obsessie. De 19-jarige Mexicaan deed zich op Instagram voor als een speler van de U20 van de 'Oude Dame', maar enkele telefoontjes naar het Allianz Stadium deden Dionisio's masker afvallen.

Greg Akcelrod, Steve Dassidot, Borisio Ferrara en Ali Dia zijn enkele bekende huichelaars die door leugens en andere trucjes een plekje wisten te bemachtigen in het profvoetbal. Zo versierde Dia, een Senegalese amateurvoetballer, in 1996 een maandcontract bij Southampton nadat zijn 'neef' George Weah trainer Graeme Souness wist te overtuigen met een telefoontje. Die oproep was echter compleet fake en tijdens zijn eerste invalbeurt viel Dia ook hopeloos door de mand. Hij werd nog in dezelfde match weer naar de kant gehaald en bouwde nadien uiteraard geen indrukwekkende carrière uit. Dia is één van de bekendste bedriegers uit de geschiedenis van het voetbal, en ook Dionisio Farid Fernandes krijgt dus een plaats in dat lijstje.

Fernandes stampte een Instagram-account uit de grond en zijn achterban groeide snel. De kleine Mexicaan deed zijn volgers op de sociaalnetwerksite geloven dat hij een contract had getekend bij de Italiaanse grootmacht Juventus. Complete nonsens, maar met indrukwekkend Photoshop-werk hield de Mexicaan toch wekenlang de schijn hoog. Hij schuimde Instagram-accounts van jeudgspelers van Juve af en stal geregeld een foto om er zijn hoofd op te plakken. Zo deed hij zijn 'fans' geloven dat hij schitterde in de UEFA Youth League, de jeugdeditie van de Champions League. En ook enkele Mexicaanse media lieten zich vangen. Ze namen een bericht van Fernandes, die stelde dat hij weldra zijn debuut zou kunnen maken in de Champions League, zelfs klakkeloos over.

Fysieke gelijkenissen met Portugees

In zijn speurtocht naar bruikbare foto's van spelers van Juventus, merkte Fernandes dat er op fysiek vlak redelijk wat gelijkenissen waren tussen hem en João Serrao, een Portugees die uitkomt voor de U20 van de club uit Turijn. De Mexicaan plakte zijn hoofd vervolgens over heel wat foto's die Serrao verspreidde. Dat ging van trainingsfoto's, over groepsfoto's tot zelfs een beeld waarbij hij een handtekening lijkt uit te delen aan een fan. Ook die beelden namen Mexicaanse media gretig over van het valse account van Fernandes, die op zijn 'hoogtepunt' kon rekenen op 16.000 volgers.

Het duurde niet lang vooraleer Fernandes telefoontjes kreeg van Mexicaanse en Argentijnse journalisten. Maar hij viel aanvankelijk niet door de mand. Fernandes beantwoordde de vragen zonder problemen en vertelde aan elke reporter zelfs hetzelfde mooie, maar compleet verzonnen verhaaltje. Zo zou hij in Mexico voor Fuerzas Básicas del Club Lobos en Pumas gespeeld hebben alvorens de scouts van Juventus hem opmerkten. Hij had naar eigen zeggen ook al tien keer gescoord voor de jeugdploegen van Juve, drie keer ook in de Youth League. Die verhalen zette hij dan kracht bij met foto's op zijn Instagram-account en hij maakte ook filmpjes van 'fans' die hem om een handtekening kwamen vragen. Alles zette de Mexicaan zorgvuldig in scène.

Maar uiteindelijk viel Fernandes dus toch door de mand. Ook Italiaanse media kwamen het verhaal op het spoor en zij gingen aankloppen bij Juve. Maar in het Allianz Stadium hoorden ze het natuurlijk donderen in Keulen. De club trok op onderzoek uit en ontdekte onder meer dat Fernandes een beeld uit de Youth League-match tussen Juventus (U20) en het Griekse Olympiakos (U20) had bewerkt. Al snel bleek ook dat de 19-jarige knaap zelfs nog nooit in Italië was geweest en toen hij ontmaskerd werd, verwijderde de Mexicaan zijn account. Hij verdween van de radar en liet niets meer van zich horen. Of zien we hem in de toekomst op de sociaalnetwerksites toch nog opduiken in het shirt van, pakweg, FC Barcelona?