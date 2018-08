De sfeer zit goed bij Standard (en dat zal jarige aanvoerder geweten hebben) TLB

01 augustus 2018

21u40

Standard begon aan het JPL-seizoen met een verdiende overwinning tegen AA Gent. Met onder anderen Mehdi Carcela en Maxime Lestienne hebben de Rouches bovendien nog enkele troeven in de wachtkamer zitten en dus is er momenteel geen vuiltje aan de lucht boven de Académie Robert Louis-Dreyfus. Dat bleek vandaag ook op training. Aanvoerder Sébastien Pocognoli vierde zijn 31ste verjaardag en werd daarvoor door zijn ploegmaats getrakteerd op een douche van eieren en bloem. Als we afgaan op bovenstaande beelden, durven we trouwens te vermoeden dat Carcela in zijn leven nog niet al te vaak eieren heeft moeten breken...