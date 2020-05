De olympische limiet heeft Alica Schmidt (nog) niet, de titel van ‘meest sexy atlete ter wereld’ wel ODBS

05 mei 2020

12u46

Bron: Instagram alicasmd 0 Time-Out Faam verwierf ze voorlopig vooral dankzij internet. De kans is immers klein dat wie geen atletiekspecialist is of niet in Duitsland woont, al gehoord heeft van Alica Schmidt (21). Maar dankzij haar opvallende foto’s op Instagram, achtervolgt de virtuele titel van ‘meest sexy atlete ter wereld’ haar. Een label dat de 400 meter-loopster op de Olympische Spelen in Tokio achter haar wou laten... Volgend jaar dan maar?

Bij onze oosterburen staat Schmidt ook dankzij haar sportieve prestaties al even in de schijnwerpers. Zeker nadat ze op haar 18de deel uitmaakte van het zilveren 4 x 400 meter-team op het EK onder 20 jaar in 2017. Een succes dat ze vorig jaar lichtjes overdeed, met goeie tijden op indoorevents en brons op het het EK onder 23 in datzelfde nummer. Haar beste tijd op de 400 m staat momenteel op 53"66, de strenge olympische limiet bedraagt 51"35. Nog wel wat werk voor de boeg dus.

Maar Schmidt gooit vooral hoge ogen op Instagram. Een beeld dat ze opnieuw traint na de Duitse ‘lockdown light’? Meteen goed voor meer dan 80.000 likes. Maar liefst 758.000 volgers, die moet je als 21-jarige atlete zonder al te veel adelbrieven vooral verdienen. In die mate dat ze door die in het oog springende beelden door een gespecialiseerd Australisch magazine omgedoopt werd tot ‘s werelds meest sexy atlete. Ook Puma sprong snel op de kar en schotelde haar een contract voor. Playboy dacht dit ook te doen, maar dat voorstel wimpelde Schmidt toch maar af. De kans dat ze definitief bekend zou zijn omwille van haar looks dan wel haar sportieve prestaties, achtte ze te groot.

Zoals ze ook reageert op haar titel van ‘s werelds meest sexy atlete. “Ik zou echt niet weten waarom ik die kreeg. De sport zal altijd op de eerste plaats komen voor mij. Er zijn duizenden meisjes op Instagram die er zeker zo goed uitzien, maar zij hebben niet zo veel volgers als ik. Ik ga er dus vanuit dat ik ook gevolgd word, omdat ik een competitieve atlete ben.” Dat had ze deze zomer in Tokio kunnen bewijzen, mits een verbetering van haar persoonlijke besttijd. Nog even geduld dus: een jaartje ouder betekent zeker voor Schmidt een nog grotere kans om een van de blikvangers op de Spelen in China te worden. En al zeker op Instagram.

Lees ook: Eden Hazard dribbelt al zijn collega-Duivels voorbij als social media-koning van nationale ploeg