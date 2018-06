De nieuwste vijand van Sergio Ramos: spits die 102kg in de schaal werpt en menig verdediger knikkende knieën bezorgt TLB

07 juni 2018

17u53

Bron: Joe.co.uk 35 Time-out Sergio Ramos heeft eind mei een nieuwe Champions League-beker toegevoegd aan zijn indrukwekkend palmares, maar heel veel vrienden heeft de verdediger niet gemaakt met zijn optreden in Kiev. Ook Adebayo Akinfenwa, ook wel beschouwd als de sterkste voetballer ter wereld, kan Ramos tegenwoordig maar moeilijk luchten. Dat bewijst de 36-jarige Engelsman op Instagram.

In de Champions League-finale nam Ramos het met Real Madrid op tegen Liverpool, de favoriete club van Akinfenwa. En in die eindstrijd maakte Ramos toch wel wat slachtoffers. Al in de eerste helft moest Mohamed Salah de strijd staken na een duel met de Spaanjaard en recent raakte ook bekend dat doelman Loris Karius een hersenschudding opliep na een (onvrijwillige?) beuk van Ramos. En dat vindt Akinfenwa van het goede toch wat te veel.

De spits van de Engelse profclub Wycombe Wanderers stuurde een videoboodschap de wereld in waarin hij duidelijk maakt dat hij Ramos' acties maar weinig kan smaken. Op het einde van de video onderstreept Akinfenwa dat ook door een witte Nike-voetbalschoen, het type waarmee Ramos de finale speelde, te verbrijzelen.

"Ik ben net terug van vakantie", opent 'The Beast' zijn monoloog. "Wel, Sergio Ramos, ik heb gehoord dat je niet enkel Salah hebt uitgeschakeld, maar ook dat je Karius een hersenschudding hebt bezorgd. Kijk, we zullen nooit tegen elkaar spelen. Ik zal nooit in actie komen in de Champions League en dat is een geluk voor jou."

Akinfenwa spendeert een groot deel van zijn tijd in de fitness, maar afgelopen seizoen was ook één van zijn beste jaren als voetballer. De bonkige spits (hij meet 1,80 meter en weegt 102 kilogram, red.) scoorde zeventien keer in de Engelse vierde klasse en hij gaf ook veertien assists. Akinfenwa had daarmee een groot aandeel in de derde plaats en bijbehorende promotie van zijn team naar de League One.

Don’t worry Liverpool FC I will always have your back. #YNWA 🤣🤣🤣💪🏿💪🏿💪🏿💪🏿💪🏿 #WeInThisTogether #SometimesYouHave2Smile #BeastMode Een foto die is geplaatst door null (@realakinfenwa) op 06 jun 2018 om 16:38 CEST