De nachtmerrie na de gelekte sekstape van worstelster: "Ik had anorexia, haaruitval en dacht aan zelfmoord" Hans Op de Beeck

12u07 0 WWE Time-out Haar gelekte sekstape heeft de Engelse WWE-superster Paige bijna in de afgrond gestort. Anorexia, haaruitval, maar ook zelfmoordgedachten. Nu ze terug is, spreekt én waarschuwt de 25-jarige Engelse. Er komt zelfs een Hollywood-film over haar en enkele andere worstelsterren uit, gemaakt door Dwayne 'The Rock' Johnson.

Nu ze terug van weggeweest is, spreekt Paige ronduit over haar horrorjaar. Na een halsblessure greep ze naar verboden middelen waarop ze positief testte, met een schorsing van een jaar tot gevolg. Bovendien werd de Engelse, samen met enkele andere vrouwelijke worstelsterren, in maart van dit jaar het slachtoffer van een online hack waarbij een sekstape en compromitterende foto's het internet bereikten. Het tastte de gezondheid van Paige zwaar aan: anorexia en haaruitval als gevolg van stress, tot ze graatmager en kaal was. De bodem was bereikt. "Dat lek heeft zware morele littekens achtergelaten", vertelt ze. "Ik durfde na verloop van tijd niet eens meer naar buiten en sloot me maandenlang op in mijn eigen huis. Mensen staren me aan met stoute blik. Gisteren nog zat ik op café met een vriendin een Bloody Mary te drinken, toen ik een kerel hoorde zeggen: 'dat is die pornoster'. Ik ben naar het toilet gelopen om uit te huilen. Ik kan nog amper intiem zijn met iemand."

WWE

In haar moeilijkste momenten had Paige het bijzonder zwaar. "Ik was zo triest dat ik zelfs aan zelfmoord dacht. Ik lag daar op de vloer, slecht te wezen. Eten deed ik nog amper. Uiteindelijk was ik zo mager dat ik kapot was en moest gehospitaliseerd worden. Ik sliep niet. Ik verloor al mijn haar. Momenteel heb ik pruiken omdat ik door die stress eigenlijk geen haar meer heb. Die hele affaire heeft echt mijn hart gebroken. 'Waarom doet iemand zoiets?', kon ik me alleen maar afvragen. Hoe kan ik nog ooit iemand vertrouwen? "

instagram Collaga-worstelaar Xavier Woods (centraal) was te zien in de sekstape met Paige.

Als de tweevoudige kampioene één les geleerd heeft, is het wel dat ze zich nooit meer in haar privé laat filmen. In de tape liet Paige zich filmen door Brad Maddox terwijl ze seks had met Xavier Woods. Zowel Maddox als Woods zijn ook WWE-vechters. "Ik wou iemand blij maken. Maar daarvoor hoef je natuurlijk niets op te nemen. Uiteindelijk heb ik alleen maar mezelf vernederd. Als vrouw ook. Woods is en blijft een goeie gast, een vriend. Ook voor hem voel ik me slecht."

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

instagram Paige maakt het voorbije week haar rentree in de ring.