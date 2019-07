De microfoon staat aan, Kyrgios: ‘bad boy’ vraagt tennisster mee uit voor volle perszaal TLB

08 juli 2019

De doortocht van Nick Kyrgios (24) op Wimbledon ging alweer niet onopgemerkt voorbij. De Australiër legde Rafael Nadal het vuur aan de schenen in het enkelspel, maar de Spanjaard op de knieën dwingen, zat er niet in. Kyrgios kwam ook in actie in het gemengd dubbel, aan de zijde van de Amerikaanse Desirae Krawczyk. Potten breken deed het duo niet, maar Krawczyk merkte wel dat het nooit saai is met Kyrgios in de buurt.

How's Nick Kyrgios' press conference after his mixed doubles match with Desirae Krawczyk 😂#Wimbledon pic.twitter.com/6gyNi3oKBf 7Sport(@ 7Sport) link

De flegmatieke Australiër verscheen wat gefrustreerd op de persbabbel na de partij. En die frustraties wilde hij graag achter zich laten tijdens een avondje stappen. “We hebben een discotheek geregeld voor vanavond. Het wordt geweldig”, sprak Kyrgios voor aanvang van de persconferentie. Hij deed dat schijnbaar zonder te weten dat de microfoon aanstond, al weet je met Kyrgios natuurlijk nooit. “Ik weet niet of je zin hebt om mee te gaan? Ik zal je sms’en als je mee wilt gaan. Ik wil niet te veel zeggen, want misschien staan deze (de microfoons, red.) aan.”

De 25-jarige Krawczyk onthulde ook nog de speciale manier waarop Kyrgios haar voorstelde om samen deel te nemen aan Wimbledon. “Plot stelde hij via een privéberichtje op Instagram een random vraag”, aldus de Amerikaanse. “’Zin om mixed te spelen op Wimby?’, schreef hij. ‘Waarom niet’, dacht ik. Dubbelen met Kyrgios zou wel leuk kunnen worden.” Lang duurde het avontuur van het duo op het Londense gras evenwel niet. Kyrgios en Krawczyk verloren in de eerste ronde in drie sets van het duo Jennifer Brady-Marcus Daniell.