De meest fortuinlijke gokker is een Man City-fan: hij zette in op 9-0-zege en De Bruyne die eerste goal maakt Hans Op de Beeck

10 januari 2019

10u23 9 Time-out Een 9-0-zege voorspellen en ook de eerste doelpuntenmaker juist hebben: Phil Hampson, supporter van Manchester City, kan dat. Tot jolijt van zijn vriendin en maten.

GOOOAL | Kevin De Bruyne zet @ManCity al vroeg op voorsprong met een rake kopbal! 💪🇧🇪



1️⃣-0️⃣ #CITYvBAFC pic.twitter.com/tExXtYDwOi Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Zware maar niet eens straffe cijfers voor Manchester City gisteravond tegen derdeklasser Burton Albion: 9-0, in een heenmatch van de Carabao Cup, na de FA Cup het tweede Engelse bekertoernooi. Wel een straffe weddenschap plaatste Phil Hampson, supporter van de ‘Citizens’. Hij zette 21,80 Britse pond in op een 9-0-zege van Man City met bovendien Kevin De Bruyne als eerste doelpuntenmaker. Een weddenschap met een notering van 375 tegen één, maar Hampson zag het halve mirakel voor de eigen ogen geschieden. Op Twitter reageerde vooral het ongeloof en werd gewag gemaakt van ‘fake news’. Maar Phil incasseert 8.196 pond of een goeie 9.000 euro.

Fuck me .... can’t win a bet and the whole of the betting world is against you 😂😂😂 #fake pic.twitter.com/fg56XKKtdm Phil(@ Hampson84Phil) link

De reactie van zijn lief: “Mijn vriend is de gelukkigste kerel die er rondloopt en dat is niet omdat hij mij heeft (lacht).” Ook zijn vrienden kunnen er smakelijk om lachen. “Wanneer je vriend 9.000 euro wint maar vervolgens vraagt wie er maandag rijdt... Niemand, we pakken de bus.” Of: “Vanaf nu luisteren we altijd naar jou, Phil. Heb je soms een idee wat betreft de lotto-nummers?”

my boyfriend is the luckiest twat ever !! And that doesn’t include because he has me 😂😂😂😂 pic.twitter.com/QLsZMzLgss Kimberley Loftus(@ klofty85) link

Ook de reacties van de betrokken trainers na de partij waren markant. Pep Guardiola, over waarom Man City maar bleef doorduwen: “Als je op een bepaald moment gas terugneemt en niet meer aanvalt, dan toon je geen respect voor de tegenstander en voor de competitie. In de rust hebben we het daarover gehad. We moesten simpel blijven spelen en proberen om meer doelpunten te maken. Het verschil tussen clubs uit de Premier League en de League One zit niet alleen in de kwaliteit van de spelers, maar ook in het ritme waarin wordt gespeeld. Als je dat 90 minuten volhoudt, gaat zo’n tegenstander vanzelf ten onder.”

So @Hampson84Phil in future we will all listen to u! Any ideas on the lottos numbers??! #luckyphilly https://t.co/bCHl4UvIbf Hayley(@ LadyHayley1894) link

Manager Nigel Clough van Burton Albion was vooral blij dat zijn ploeg uit de dubbele cijfers kon blijven. “Het publiek riep ‘10, 10, 10’, gelukkig konden we dat voorkomen. Het is niet fijn om met zulke cijfers te verliezen, maar we hadden dit wel verwacht.”