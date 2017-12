De man van 180 miljoen euro: is dit de allergrootste kwaliteit van Frans wonderkind Mbappé? TLB

Bron: Goal.com 4 rv Mbappé toonde nog eens hoe snel hij wel is. Time-out Paris Saint-Germain, met Thomas Meunier de hele partij op de bank, ontving gisteren Lille. De hoofdstedelingen haalden het met 3-1, onder meer dankzij een opvallende goal van Kylian Mbappé. Het 18-jarige Franse wonderkind gebruikte zijn verschroeiende snelheid, misschien wel zijn allergrootste kwaliteit, om de eindstand vast te leggen.

Di Maria en Pastore hadden PSG op rozen gezet, maar in minuut 86 bracht Anwar El-Ghazi de spanning toch weer wat terug. Bij een stilstaande fase in het slot trok Lille-doelman Mike Maignan zelfs mee naar voren, maar dat zal hij zich toch beklaagd hebben. Enkele tellen later lag de bal immers in zijn doel.

Edgar Ie, een verdediger van de club uit Rijsel, trapte de bal dramatisch in het pak, waarna Marquinhos de bal slim in de loop van Mbappé kopte. Ie probeerde de youngster met een smerige tackle nog tegen de grond te werken, maar zelfs daar was de 'man van 180 miljoen' te snel voor.

Mbappé stoomde door, liep zijn drie belagers er zomaar af en deed het Parc des Princes nog een keer ontploffen. Volgens verschillende berichten zou Mbappé bij zijn sprint een snelheid van 44,7 km/u gehaald hebben, niet slecht na 93 minuten...

#Mbappe ran at a peak speed of 44.7 kmph to score #PSG's 3rd goal v Lille. Ave speed was 36 kmph - just a touch slower than Usain Bolt's 37.5 kmph when setting world 100m record. pic.twitter.com/atyxteIiO2 Robin Bairner(@ RBairner) link

Probably the easiest goal Mbappe will score in his entire career 😂😂😂 pic.twitter.com/An4x0WA3BE — Goal (@goal) 9 december 2017