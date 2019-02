De magiër: Chelsea-collega’s kunnen aardig met football overweg, maar wat Eden Hazard doet is briljant GVS

02 februari 2019

08u30 0

Ook Chelsea zit in de sfeer van de Super Bowl. Op een video van Chelsea TV etaleren enkele vedetten hun kunstjes met een Amerikaanse football. Dat levert leuke technische hoogstandjes op, maar de show wordt pas echt gestolen wanneer Eden Hazard er zich mee gaat moeien. Niet enkel houdt hij de bal meer hoog, zijn slotakkoord is fenomenaal. En nu maar hopen dat de geweldige vlam niet getrukeerd is...

LIVE op Eleven Sports

Tijdens de nacht van zondag 3/02 op maandag 4/02 kan je de 53ste Super Bowl LIII op Eleven Sports LIVE en EXCLUSIEF volgen vanuit je luie zetel. Vanaf middernacht beginnen ze eraan op Eleven Sports 1 met deskundig Nederlandstalig commentaar van Jürgen Nijs en Frans Heuvicq. Op Eleven Sports 2 kan de kijker de wedstrijd volgen met origineel Amerikaans commentaar. Je kan de Super Bowl LIII bekijken via de app of online met een All American Pass (6€/maand voor de beste Amerikaanse sporten). Alle info op https://allamericanpass.elevensports.be.

SKILLS | De Chelsea spelers lijken klaar voor de #SuperBowl.



Check @hazardeden10 op het einde! 😳🏈



[🎥 = Chelsea TV] pic.twitter.com/kW2MwdFNGK Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link