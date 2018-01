De 'Kournikova van het golf' zorgt in Dubai voor controversiële vrouwelijke primeur Hans Op de Beeck

29 januari 2018

07u30 0 Time-out Meer dan veertig jaar lang mocht de in golfkringen legendarische Ivor Robson zijn ding doen, nu was in Dubai de eer weggelegd voor Paige Spiranac - als eerste vrouw ooit: het aankondigen van de spelers op het Dubai Desert Classic golftoernooi (EPGA/2,7 miljoen euro). Dat zorgde meteen voor een polemiek. Dat het toch niet kan dat net iemand veel meer bekend om haar opvallende looks en Instagram-volgers (1,2 miljoen) dan om haar golfkwaliteiten, dit in de schoot geworpen krijgt. Spiranac (24), 's werelds nummer 1.192, verdedigt zich.

"Ik denk dat een stuk zeep hier beter had gespeeld". Het is een beruchte quote van Paige Spiranac, nadat ze twee jaar geleden op de Ladies Desert Classic, op diezelfde Emirates Golf Club, een sportieve afgang beleefde. Eentje die ook al kwaad bloed zette, net omdat ze een wild card had gekregen om deel te nemen. Op de sociale media, waar de Amerikaanse zo actief is, werd ze met de grond gelijk gemaakt. De vergelijking met Anna Kournikova werd snel gemaakt, al pleit in het voordeel van de tennisster dat zij in het begin van haar carrière sportief nog hoge toppen scheerde.

Having a great time with my girls at @topgolflasvegas tonight! Thanks for having us! #TopGolf Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 nov 2017 om 04:47 CET

Een jaar later stelde Spiranac teleur op de Ladies European Tour. Alleen toen ze openlijk tegenstand bood aan de striktere kledingcode die de LPGA oplegde (geen decolletés, korte rokjes of te strakke leggings), haalde ze het nieuws. In Dubai? Daar haalde ze weer de cut niet, waarna ze op de persconferentie achteraf in tranen uitbarstte toen haar gevraagd werd naar die vileine commentaren (zie video hieronder). Je kan dus stellen dat Spiranac een haat-liefdeverhouding heeft met de Dubai Desert Classic en haar Majlis golfbaan. Toch twijfelde ze geen seconde toen ze ook dit jaar gevraagd werd. Niet als speelster, wel als presentatrice.

Vooral omdat Spiranac nieuwe doelen in haar leven gesteld heeft. Uitblinken als professionele golfster op de Ladies PGA Tour, is niet langer een obsessie. Integendeel. "Ik focus me nu meer op mijn rol als ambassadrice van de golfsport en op mijn werk voor goeie doelen, zoals de strijd tegen cyberpesten. Uit die twee dingen haal ik de meeste voldoening", aldus de in Colorado geboren Spiranac. "Het heeft me wat tijd gekost om dat te beseffen, maar nu ben ik echt gelukkig het merendeel van mijn tijd te spenderen aan initiatieven die een positieve impact op anderen hebben. Na mijn eerste jaar in de Ladies PGA, kwam ik ook tot het besef dat het competitieaspect me niet zo beviel, net als het vele reizen."

Spiranac, afgestudeerd aan de San Diego University, stelt ook dat ze een steviger harnas heeft opgebouwd tegen de online pestkoppen. "Er gaat geen week voorbij waarin ik me afvraag of het niet beter is om te stoppen met een of ander sociaal medium. Zoals elke golfer ooit in zijn carrière al weleens overwegen heeft om er de brui aan te geven. Maar dan besef ik telkens weer dat het net dát is wat die haters en pesters willen: dat je niet langer jezelf bent en je stopt met je dromen na te jagen. Bovendien speel ik gewoon ook ontzettend graag golf, net zoals ik het meestal ook geweldig vind om online te communiceren. De sociale media zijn zeker voor sportlui geweldige manieren om in contact te komen met de fans. Alleen kan het op topniveau, daar waar mentale focus het verschil is tussen winst of verlies, soms te veel tussen de oren kruipen. Als atleet moet je daar de juiste balans in vinden. Grenzen trekken, zowel wat betreft de tijd die je eraan spendeert als de content die je post. Anders kan je er je al te makkelijk in verliezen."

Als specialiste sprak Spiranac het voorbije weekend op de Dubai American Acadamy voor 600 studenten over cyberpesten. "Mijn hele leven lang word ik al gepest, zelfs voor ik professioneel golf begon te spelen. Ik kan me dus wel inleven in hun wereld en ben empathisch, zelfs tot op het punt dat ik vind dat ik deel moet uitmaken van de oplossing. Verschrikkelijk dat zoveel mensen, vooral kinderen, daarvan afzien - in die mate dat ze zich zelfs fysiek pijnigen. Als er iets is dat ik kan doen om iemand anders zijn of haar leven beter te maken, dan doe ik dat. Daarom vind ik nu ook dat ik op de sociale media meer mezelf ben dan ik ooit geweest ben. Vroeger was ik soms bang me uit te spreken over dingen die ik belangrijk vond, nu versta ik wat voor verschil dat kan maken. Zelf wanneer ik negatieve commentaren krijg of volgers verlies, blijft het dat waard."

Nog dit: de zege op het Dubai Desert Classic golftoernooi ging naar de Chinees Haotong Li, die dankzij een nieuw toernooirecord één slag beter af was dan de Noord-Ier Rory McIlroy, de voormalige nummer één van de wereld. Thomas Detry was met een 22ste plaats de beste Belg, Thomas Pieters en Nicolas Colsaerts werden respectievelijk 32ste en 51ste.