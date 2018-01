De kleren maken de man? Twitter op stelten door outfitkeuze Hazard en De Bruyne Glenn Van Snick

19u28 21 Photo News Time-out Eden Hazard en Kevin De Bruyne zakten gisteravond af naar de O2 arena in Londen om een NBA-wedstrijd tussen de Boston Celtics en de Philadelphia 76ers bij te wonen. Beide heren poseerden er gretig voor selfies, maar enkele aandachtige Twitteraars merkten nog wat anders op: het prijskaartje van de outfits waarin beide vedetten paradeerden.

Dat Hazard en De Bruyne net als een pak andere Rode Duivels hevige fan zijn van de NBA, hoeft niemand nog te verbazen. Gisteravond was dan ook hét moment om nog eens een wedstrijdje mee te pikken. De Boston Celtics en Philadelphia 76ers keken elkaar immers in de overvolle Londense O2 arena in de ogen. Dicht bij huis.

Kevin De Bruyne wilde er op z'n best uitzien voor het avondje uit. De sterspeler van de Citizens koos voor een sweater van het luxe-merk Heron Preston. Kostprijs: 522 euro. Eerder pronkte hij bij een samenkomst van de Rode Duivels in het nationale voetbalcentrum in Tubeke al met een peperdure trui. Tot daar niets vreemds.

Want bij heel wat aandachtige Twitteraars sprong niet de outfit van De Bruyne in het oog, maar wel de kledij waar Eden Hazard zich in had gehesen. Geen 'glimmer en glamour' voor het dribbelwonder van Chelsea, hij droeg een trui en een bijhorende joggingbroek van het goedkope merk Supply & Demand. Prijskaartje? 22 euro ... in de solden. "Deze man is veel te bescheiden" of "vertel me alstublieft niet dat hij iets van 'Supply & Demand' draagt?" waren een van de vele reacties op de sociale media. Zijn slaap zal Hazard er echter niet voor laten. Hoeveel miljoenen de ster ook mag opstrijken, nuchterheid en soberheid, dát is Eden.

